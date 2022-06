Prezes PKN Orlen: 30 groszy rabatu na litr paliwa dla właścicieli aplikacji lojalnościowej VITAY

Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze