Prezes PKN Orlen apeluje do Greenpeace o "zdrowy rozsądek"

Niskoemisyjne źródła wytwarzania są w Polsce konieczne. Apeluję o zdrowy rozsądek – powiedział we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, komentując protest aktywistów Greenpeace w elektrowni Ostrołęka C.

Jak podały we wtorek lokalne media, w nocy grupa aktywistek i aktywistów Greenpeace wspięła się na wysoką na ponad 100 metrów betonową wieżę na placu budowy elektrowni Ostrołęka C.

"W ten sposób protestują przeciwko nowym inwestycjom w paliwa kopalne, takim jak wielkie bloki gazowe, które napędzają kryzys klimatyczny" - podał m.in. portal eostroleka.pl.

Obajtek, pytany podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami w siedzibie PKN Orlen w Płocku o protest Greenpeace, podkreślił, że spółka ta i jej grupa kapitałowa "bardzo mocno inwestuje w nisko i zeroemisyjne źródła wytwarzania".





"Zdajemy sobie sprawę, że niskoemisyjne źródła wytwarzania są formą przejściową do zeroemisyjnych źródeł wytwarzania" - dodał. Zaznaczył, iż Grupa Orlen jest "liderem, jeżeli chodzi o bloki gazowe". Nawiązał zarazem do niedawnego przejęcia kapitałowego przez płocki koncern Grupy Energa i planów z tym związanych, dotyczących elektrowni Ostrołęka C.



Zobacz więcej: Aktywiści Greenpeace weszli na budowę Elektrowni Ostrołęka C



"Kupiliśmy Energę, gdzie była budowana elektrownia, która miała być oparta o węgiel. I my właśnie, jako Orlen podjęliśmy tę decyzję, że zamiast węgla będzie tam blok gazowy. To była bardzo odpowiedzialna, mądra decyzja" - oświadczył prezes PKN Orlen. Zwrócił przy tym uwagę na pozytywne reakcje rynku po decyzji płockiego koncernu w sprawie przyszłości elektrowni w Ostrołęce.

"Dla mnie więc ten protest to jest jedno wielkie politykierstwo, które nie ma nic wspólnego tak naprawdę ze środowiskiem" - ocenił Obajtek, odnosząc się do akcji Greenpeace w elektrowni Ostrołęka C. Jak zauważył, wcześniej, gdy aktualny był tam jeszcze projekt bloku węglowego "jakoś ekolodzy tak mocno nie wchodzili na kominy, nie protestowali".



"W momencie, kiedy zmieniamy technologię z węglówki na gazówkę, to zaczynają być mocne protesty" - zaznaczył prezes PKN Orlen. I dodał: "zaczyna Greenpeace iść w kierunku takiego niezdrowego politykierstwa, bo niskoemisyjne źródła wytwarzania są w Polsce konieczne i potrzebne".

"Nie wyobrażam sobie by w Polsce nie istniały elektrownie węglowe, które istnieją, ani nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli generalnie elektrowni przejściowych, niskoemisyjnych" - oświadczył Obajtek.

Jak mówił, jest ciekaw, przy użyciu jakich lin aktywiści Greenpeace weszli na konstrukcje w elektrowni Ostrołęka C. "Sądzę, że te liny były też wyprodukowane przy pomocy energii elektrycznej, z wyrobów petrochemicznych, które wytwarza się z ropy. I sądzę, że nie przyjechali tam rowerami, tylko samochodami" - powiedział prezes PKN Orlen.