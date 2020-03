Prezes PKN Orlen: w marcu 1 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk trafi do ARM

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiada, że w marcu 1 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk trafi do Agencji Rezerw Materiałowych. Na stacje spółki trafiło dotąd 820 tys. litrów, a bezpośrednio do szpitali i instytucji dostarczono kolejne 300 tys. litrów.

Szef PKN Orlen poinformował także, że na potrzeby własne sklepów wielkopowierzchniowych płocki koncern dostarczył dotychczas 200 tys. litrów płynu o działaniu wirusobójczym, co - jak ocenił - zapewnia placówkom, do których produkt trafił, bezpieczne funkcjonowanie.



- 1 mln l płynu do dezynfekcji rąk trafi łącznie w marcu do ARM - napisał w piątek na Twitterze prezes PKN Orlen. 0 Na stacje @PKN_ORLEN trafiło już 820 tys. l. Bezpośrednio do szpitali i instytucji dostarczyliśmy 300 tys. l, a na potrzeby własne sklepów wielkopow. 200 tys. l, zapewniając im bezpieczne funkcjonowanie - dodał Obajtek.