Prezes PKN Orlen: za czasów PO Orlen zarobił 2,9 mld zł, a za PiS-u - 23 mld zł

Za czasów ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej Orlen zarobił 2,9 mld zł, a za cztery lata rządów PiS-u - 23 mld zł – poinformował w czwartek Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Dodał, że Orlen nadal czeka na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą fuzji z Lotosem.

Obajtek był w czwartek gościem Radia Gdańsk. Prezes PKN Orlen został poproszony m.in. o informację dotyczącą tego, na jakim etapie są starania o połączenie Orlenu z Lotosem. "Cały czas negocjujemy z Komisją (Europejską), jesteśmy w trakcie bardzo intensywnych rozmów" - powiedział Obajtek przypominając, że Komisja ma wydać swoją decyzję w lipcu.

"Oby ta decyzja oznaczała zgodę (na fuzję). To jest decyzja ważna nie tylko dla PKN Orlen, ale też dla całej naszej gospodarki. Jest to dobra decyzja dla Lotosu i całego Pomorza. W końcu będzie firma, która będzie championem europejskim, która będzie mogła zdecydowanie mocniej inwestować, która będzie mogła zdecydowanie mocniej konkurować na rynkach zewnętrznych" - podkreślił, dodając, że połączone firmy będą mogły choćby wspólnie kupować ropę i - dzięki temu - stabilizować ceny paliw na polskim rynku.

Obejtek był też pytany o to, jak przebiega proces łączenia PKN Orlen i grupy Energa. "Tak naprawdę tę fuzję mamy za sobą. Teraz jest prowadzony cały proces badań, restrukturyzacji i szukamy pewnych połączeń z grupą Orlen. Te połączenia oczywiście będą i cały czas pracujemy, by generalnie - jak gdyby - grupa Energa była grupą, na podstawie której Orlen będzie bardziej, mocniej inwestował choćby w niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła wytwarzania energii" - powiedział.

"To już przynosi efekty. Proszę zobaczyć - decyzja zmiany Ostrołęki z węglówki na gazówkę - to jest bardzo ważna decyzja. Proszę zobaczyć, co stało się z giełdą - po tej decyzji rynek zobaczył, fundusze, akcjonariusze zobaczyli, że jednak w Polsce będzie prowadzony z czasami proces dekarbonizacji i automatycznie giełdy odbiły się - zdecydowanie spółki energetyczne na giełdach mają większą wartość, choćby nawet sama Energa na giełdzie ma większą wartość" - powiedział.

"Będziemy skutecznie prowadzić ten proces i rozwijać tę spółkę - bardziej, mocniej jeszcze inwestować w niskoemisyjne i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Przecież o to tak naprawdę chodzi - Energa jest znana w Polsce z tego, że ma największy udział w tej zeroemisyjnej energii i na podstawie jej doświadczeń będziemy inwestować w tę grupę, by zdecydowanie wzmocnić inwestycje w zeroemisyjne źródła wytwarzania" - dodał.

Podkreślił, że inwestycje te nie nastąpią "dziś czy jutro". "Do tego procesu musimy być przygotowani, bo niskoemisyjna czy zeroemisyjna energetyka wymaga miliardowych nakładów. Gdyby taka firma jak Energa nie miała solidnego partnera finansowego, nie stać by jej było na przeprowadzenie inwestycji w tym zakresie. Choćby taka farma (wiatrowa) na Bałtyku, to jest koszt rzędu 10 miliardów złotych, więc grupa Energa dostała bardzo mocnego partnera - właściciela finansowego, który może w zeroemisyjną energetykę inwestować" - powiedział.

Zapytany o to, skąd - w jego ocenie - bierze się krytyka fuzji firm, Obajtk odpowiedział: "To jest zwykłe politykierstwo i - przepraszam, że tak to określę - bronienie lokalnych koryt". "Gospodarkę mamy jedną i nie może być w Polsce takiego zwyczaju, że reformuje się firmę, jak do niej stuka komornik. Do tej pory taki zwyczaj był, a już takiej firmy, niestety nie da się zreformować. Pragnę przypomnieć sytuację Lotosu w 2008 roku czy też w 2014 roku" - powiedział.

"Ja mocno się dziwię, skąd generalnie krytyka (fuzji). Ale już wiem skąd, bo jeśli Platforma Obywatelska wszystko, co robi PiS neguje, no to również to z zasady neguje. Ale pragnę zaznaczyć, że nawet Platforma Obywatelska przez pewien czas miała pomysł połączenia Orlenu z Lotosem, niestety bardzo szybko się z tego wyleczyła - nie z przyczyn gospodarczych, tylko z przyczyn lokalnych watażków, którzy stwierdzili, że nie może do takiej fuzji dojść" - powiedział.

Poproszony o ocenę gospodarki w ostatnich pięciu latach Obajtek stwierdził, że miała się ona bardzo dobrze. Podkreślił, że w tym czas m.in. spadło bezrobocie, zmniejszyła się szara strefa. "Za czasów ośmiu lat Platformy Obywatelskiej Orlen zarobił 2,9 miliarda, a za cztery lata PiS-u Orlen zarobił 23 miliardy" - mówił.

Proces przejęcia Lotosu przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację w lipcu 2019 r. Miesiąc później podpisane zostało porozumienie pomiędzy koncernem a Skarbem Państwa i Grupą Lotos, określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. KE zapowiedziała, że podejmie decyzję w sprawie fuzji do 22 lipca.