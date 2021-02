Prezes Shella: popyt na ropę wróci do "normy" w 2022 roku

Royal Dutch Shell spodziewa się, że globalny popyt na ropę powróci "do pewnego rodzaju normalności" w 2022 r. - ocenił prezes koncernu Ben van Beurden. Brytyjsko-holenderski gigant naftowy pokazał w ubiegłym tygodniu wyniki finansowe za ubiegły rok. Zysk Royal Dutch Shell spadł do najniższego poziomu od co najmniej dwóch dekad .

Ożywienie popytu na ropę już w połowie roku

Zysk najniższy od dwóch dekad