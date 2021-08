Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw - podała w czwartek kancelaria prezydenta. Ustawa pozwala m.in. na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Nowela zakłada też, że wodór wykorzystywany w pojazdach ma być objęty systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Ustawa ma umożliwić podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR.

NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia, m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej. Będzie ją można wykorzystać do realizacji celu za lata 2021-2024.

Nowela zakłada też, że wodór wykorzystywany w pojazdach ma być objęty systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozwiązanie to ma na celu ochronę użytkowników pojazdów napędzanych tego rodzaju paliwem.

Ponadto uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian regulacji europejskich co do dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.