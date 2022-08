"Problemy z ropą nie tylko przez wojnę". W środę OPEC podejmie decyzję ws. limitów wydobycia

Haitham al-Ghais, nowy sekretarz generalny OPEC, powiedział, że członkostwo Rosji w OPEC+ ma kluczowe znaczenie dla powodzenia porozumienia w sprawie wydobycia ropy. Poprowadzi on pierwsze spotkanie OPEC+ w tej sprawie w środę, 3 sierpnia.

Jak powiedział al-Ghais w wywiadzie na kuwejckiej gazety Alrai, grupa rozważy utrzymanie wydobycia ropy we wrześniu na niezmienionym poziomie, pomimo wezwań ze strony Stanów Zjednoczonych do zwiększenia podaży, informuje agencja Reuters. Dodaje zarazem, że osiem źródeł podało jej dziennikarzom w ubiegłym tygodniu, że podczas spotkania prawdopodobnie zostanie również omówiony „niewielki wzrost produkcji ropy”.

„OPEC nie kontroluje cen ropy, ale praktykuje to, co nazywa się dostrajaniem rynków pod względem podaży i popytu" - mówił Al-Ghais w wywiadzie dla Alrai. Obecny stan rynku ropy opisał jako „bardzo niestabilny i burzliwy”.

„Jeśli chodzi o mnie, nadal podkreślam, że ostatni wzrost cen ropy jest nie tylko związany z rozwojem wydarzeń między Rosją a Ukrainą” - powiedział sekretarz generalny OPEC. Według niego, wszystkie dane potwierdzają, że ceny zaczęły rosnąć stopniowo i narastająco, ale przed rozwojem sytuacji w Ukrainie. Powodem było na panujące na rynkach przekonanie, że brakuje wolnych mocy produkcyjnych, które zostały ograniczone w kilku krajach.

W istocie w tym roku ceny ropy poszybowały w górę do najwyższego poziomu od 2008 r., przekraczając w marcu 139 USD za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Europa nałożyły sankcje na Rosję za inwazję na Ukrainę, przypomina Reuters.

Od tego czasu ceny spadły do ok. 108 USD/bbl, ponieważ gwałtownie rosnąca inflacja i wyższe stopy procentowe budzą obawy przed recesją, co osłabiło by popyt.

Odpowiadając na pytanie o czynniki, które wpłyną na ceny ropy do końca roku, al-Ghais powiedział: „Moim zdaniem najważniejszym czynnikiem będzie ciągły brak inwestycji w dziedzinie wierceń, poszukiwań i produkcji. To popchnie ceny w górę, ale nie możemy określić poziomu, jaki osiągną".