Produkcja paliw płynnych w 2022 r. wzrosła

Produkcja paliw płynnych w 2022 r. wyniosła 28 mln m sześc. i wzrosła o 5 proc. rdr - poinformowała w czwartek Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Większość produkcji trafiła na rynek krajowy, ale spore ilości oleju napędowego oraz benzyn kierowano też do Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas Kongresu Branży Paliwowej 2023 POPiHN ogłosiła, że w 2022 r. produkcja paliw płynnych wzrosła o 5 proc. względem 2021 r.

Zdecydowana większość produkcji przeznaczona była na zaspokojenie rynku wewnętrznego. Jednak spore ilości oleju napędowego oraz benzyn silnikowych kierowano też na eksport, głównie do Ukrainy - wskazała POPiHN w swoim raporcie.

Wzrosła produkcja oleju napędowego, paliwa lotniczego JET oraz benzyn silnikowych, spadła gazu płynnego LPG oraz lekkiego i ciężkiego oleju opałowego. Krajowe zakłady przetwórcze sprostały zadaniu jakie przed nimi stało.

Wynik uwzględnia zarówno produkcje rafineryjną jak i blendowanie paliw

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) poinformowała w ogłoszonym w czwartek podczas Kongresu Branży Paliwowej 2023 raporcie, że produkcja paliw płynnych w 2022 r. - benzyn silnikowych (BS), oleju napędowego (ON), gazu płynnego LPG, paliwa lotniczego typu JET oraz oleju opałowego lekkiego (LOO) i ciężkiego (COO) - wyniosła 28,5 mln m sześc.

- Jest to wynik uwzględniający produkcję rafineryjną oraz blendowanie paliw, które w polskich warunkach również jest traktowane jako produkcja. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 5 proc., co przełożyło się na wolumen wielkości 1,3 mln m sześc. - wyjaśniono.

Według danych POPiHN produkcja benzyn wzrosła o 3 proc., do 5,856 mln m sześc., produkcja oleju napędowego zwiększyła się o 5 proc., do 18,517 mln m sześc.; LPG wytworzono o 8 proc. mniej - 780 tys. m sześc. Paliwa JET wyprodukowano natomiast 1,426 mln m sześc., czyli o 56 proc. więcej. Na rynek trafiło 639 tys. m sześc. oleju opałowego - mniej o 11 proc., o 9 proc. do 1,253 mln m sześc. zmniejszyła się zaś produkcja ciężkiego oleju opałowego.

Nadwyżka wynikała ze zwiększenia wytwarzania oleju napędowego, paliwa lotniczego Jet oraz benzyn silnikowych

- Zdecydowana większość produkcji przeznaczona była na zaspokojenie rynku wewnętrznego. Jednak spore ilości oleju napędowego oraz benzyn silnikowych kierowano też na eksport, głównie do Ukrainy - wskazano.

Zwrócono uwagę, że popyt krajowy wymagał większych ilości paliw niż mogły dostarczyć krajowe rafinerie i tę różnicę zaspokajały dostawy spoza Polski.

- Rozwijająca się gospodarka, rosnąca mobilność Polaków, a także konieczność dostarczenia większych ilości paliw skierowanych do obsługi ruchu związanego z uchodźcami z Ukrainy i działaniami militarnymi na wschodnich rubieżach kraju, wymusiła ukierunkowanie produkcji krajowej - stwierdzono.

Według ekspertów POPiHN struktura produkcji wskazuje, że krajowe zakłady przetwórcze oraz produkcja wynikająca z blendowania paliw "sprostały zadaniom tego trudnego okresu, maksymalizując uzyskanie najbardziej potrzebnych gatunków paliw".

- Wzrosła produkcja oleju napędowego, paliwa lotniczego JET oraz benzyn silnikowych. Mniej wytworzono gazu płynnego LPG oraz lekkiego i ciężkiego oleju opałowego. Na te dwa ostatnie produkty popyt był słabszy niż w 2021 r., a zapotrzebowanie na gaz płynny LPG zaspokojono większymi dostawami importowymi - zauważyli eksperci organizacji.