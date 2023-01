Produkcja ropy naftowej w Rosji mimo sankcji ani drgnie

O blisko 2 mln baryłek dziennie niższa od zakładanej była grudniowa produkcja ropy naftowej przez kraje OPEC Plus. W porównaniu do listopada nastąpił jednak niewielki wzrost produkcji. Mimo unijnych sankcji produkcja w Rosji w zasadzie się nie zmieniła.

Mimo unijnych sankcji w grudniu produkcja ropy naftowej w Rosji pozostała na niemal takim samym poziomie jak w listopadzie. W grudniu Rosja produkowała 9,8 mln baryłek ropy dziennie, podczas gdy w listopadzie było to 9,81 mln baryłek. Przy czym zakładany przez Rosjan cel wynosił 10,48 mln baryłek dziennie.

Gwałtownie spadł eksport, ale według informacji OPEC Plus w styczniu odbił w górę. Cytowany przez agencję TASS rosyjski premier Aleksander Nowak stwierdził, że rosyjskim koncernom naftowym bez większych problemów udało się sfinalizować kontrakty na ropę na luty. Nowak powiedział także, iż rosyjskie firmy zostały poinformowane, by nie brać pod uwagę pułapu cenowego ustanowionego przez Unię Europejską.

Według Argus Media członkowie OPEC Plus wyprodukowali łącznie 38,31 mln baryłek ropy dziennie. To o 80 000 baryłek więcej niż w listopadzie, ale o 1,79 mln baryłek mniej od zakładanego na grudzień celu.

Członkowie OPEC Plus w grudniu postanowili do końca tego roku utrzymać wydobycie na poziomie o 2 mln baryłek niższym niż planowano to podczas spotkania organizacji w październiku. Nowy szef OPEC Gabriel Mbaga Obiang Lima powiedział, że organizacja pilnie przygląda się sytuacji na świecie. Najdokładniej monitorowane kwestie to popyt na ropę w Chinach i gospodarcze skutki wojny na Ukrainie. Zdaniem prezesa OPEC problemem może być także recesja, z którą już zmaga się wiele krajów. Te ryzyka powodują, że OPEC na razie nie zmienia celów produkcyjnych – chce poczekać, aż perspektywy rynkowe będą wyraźniej widoczne.