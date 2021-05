Program gospodarczy Hołowni w drodze. Uchylamy rąbka

Szymon Hołownia ma przedstawić program gospodarczy środowiska skupionego wokół jego ruchu. Potrzebne jest nowe spojrzenie na sektory strategiczne z punktu widzenia polskich interesów.







Sektory strategiczne, czyli jakie?

Mierzwa uważa, że obecnie na zbyt wielu frontach dochodzi do konfliktu interesów - państwo występuje w roli regulatora, ale i poważnego uczestnika zarządzanego przez siebie rynku.- W Niemczech całość energetyki jest prywatna. Natomiast są bardzo ważne przepisy, na jakich zasadach trzeba w sektorze energetycznym działać. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii – w wiele sektorów nie ma państwa jako właściciela. Jest za to powszechna jego obecność jako nadzorcy kontrolującego, czy nie jest naruszany interes konkurencji i konsumenta - tłumaczy Andrzej Mierzwa.W Polsce, jak zauważa ekspert, pieniądze podatników inwestuje się w firmy, myśląc, że to poprawi efektywność zarządzania.- Dla nas kwestia apolitycznego nadzoru nad działalnością spółek Skarbu Państwa i zapewnienia, żeby te spółki były zarządzane i nadzorowane przez profesjonalistów, a nie przez nominatów politycznych, jest podstawowym postulatem dotyczącym styku państwa z gospodarką - dodaje.Pandemia pokazała, że pora zmienić priorytety, jeśli chodzi o aktywność publicznych podmiotów w konkretnych segmentach gospodarki.- Większość rządów rozpoczyna teraz dyskusje nt. strategicznych sektorów. Nowa polityka przemysłowa, o której mówiła komisarz Ursula von der Leyen, to jest właśnie spojrzenie w Unii Europejskiej, jakie sektory gospodarki są naprawdę strategiczne. Wynikają z tego trzy dyrektywy. Po pierwsze: jak należy je regulować prawnie, żeby bronić interesów danego kraju i jego konsumentów. Po drugie: jak należy je wspierać. Po trzecie: jak należy ich bronić przed ewentualnymi próbami przejęcia - podkreśla Andrzej Mierzwa.Według eksperta Hołowni, dzisiaj bezpieczeństwo państwa zależy od produkcji i dostaw komponentów leków, baterii elektrycznych, wodoru, półprzewodników, czy od zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego. Infrastruktura, energetyka, telekomunikacja powinny rozwijać się głównie dzięki prywatnym środkom.