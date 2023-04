Przed polskimi rafineriami dobry czas. Przynajmniej do wprowadzenia unijnego zakazu

Polskie rafinerie mają przed sobą dobry okres, ponieważ przez kolejne lata zapotrzebowanie na paliwa silnikowe w Polsce będzie na wysokim poziomie. Pozycja firm z sektora produkcji i dystrybucji w perspektywie 2035 roku wydaje się niezagrożona.

Tematem obrad sejmowej Podkomisji stałej do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego było w piątek, 14 kwietnia, zapoznanie się z sytuacją polskiej branży paliwowej w kontekście proponowanych zmian przez Unię Europejską związanych z zakazem rejestracji samochodów z napędem spalinowym po 2035 roku.

Choć wydaje się, że do tej granicznej daty pozostało jeszcze kilka lat, to jednak wprowadzane na bieżąco dyrektywy pokazują, jak ważnym celem jest obecnie ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez transport samochodowy. Zapowiedzi pokazują jednoznacznie, że trend związany z rozwojem elektromobilności jest trwały i nie podlega negocjacjom.

Jak Polska i polski przemysł są przygotowani do tych wyzwań? W jaki sposób będzie się kształtował rynek paliwowy w okresie przejściowym?

Polska w naturalny sposób będzie podążać drogą rozwoju elektromobilności

Na te i wiele innych pytań próbował podczas obrad podkomisji odpowiedzieć Przemysław Bryksa, dyrektor Departamentu Ropy i Paliw Transportowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

- Światowym trendem w sektorze transportu jest elektromobilność i my będziemy w tym kierunku także podążać. Jednak wszystkie projekcje, w tym także ta ostatnia przygotowana przez POPiHN (Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego - przyp. red.) pokazują, że w okresie do 2030 roku zużycie paliw będzie rosło, co oznacza utrzymanie dotychczasowego status quo - powiedział Przemysław Bryksa.

Równocześnie warto pamiętać także o tym, że obok zapotrzebowania na benzynę i olej napędowy będzie rosło zapotrzebowanie ze strony petrochemii, co oznacza w praktyce, że przerób ropy nie będzie malał. Oznacza to, że perspektywie do 2035 roku pozycja polskich firm z sektora produkcji i dystrybucji paliw nie jest zagrożona. W 2022 roku w Polsce zużycie ropy naftowej przekroczyło poziom 25,6 milionów ton.

- Mamy także na uwadze, że w zależności od rozwoju sytuacji wojennej na Ukrainie i późniejszej odbudowie tego kraju wzrośnie eksport paliw gotowych z Polski. Dlatego tak ważne jest, aby stawiać na optymalizację procesów technologicznych i zwiększenie wydajności instalacji rafineryjnych. Sprowadzamy obecnie ropę z różnych kierunków, co może właśnie powodować spadek tak zwanego uzysku w produkcji paliw. Czekamy na inwestycje w Rafinerii Gdańskiej - skomentował Przemysław Bryksa.

W ocenie resortu klimatu i środowiska budowa infrastruktury potrzebnej do ładowania pojazdów elektrycznych bardzo przyspieszyła

Stacje paliw systematycznie montują ładowarki elektryczne do samochodów. Trudno oszacować, ile może w ciągu najbliższych lat zostać zarejestrowanych pojazdów elektrycznych. Szacunki mówią, że w 2030 roku to może być około 300 tysięcy sztuk. W ocenie ministerstwa obserwowane przyspieszenie w budowie infrastruktury na potrzeby elektromobilności wskazują na to, że zostanie zbudowana wystarczająca sieć ładowania. Zwłaszcza w przypadku ruchu aglomeracyjnego.

Instytut Transportu Samochodowego przygotował opracowanie, z którego wynika, że w 2040 roku miks pojazdów będzie wyglądał następująco: 40 procent pojazdy na olej napędowy, głównie ciężarówki, 29 procent benzyny silnikowe, 24 procent napęd elektryczny, 4 procent LNG i CNG, 3 procent LPG i tylko 1 procent napęd wodorowy.

W 2040 roku olej napędowy i benzyna będą nadal dostępne na stacjach paliw

W ocenie branżowych ekspertów jest to wstępne założenie ponieważ możliwe jest opracowanie nowych technologii i wówczas wykorzystanie wodoru wzrośnie podobnie jak większa dostępność, zwłaszcza cenowa, pojazdów elektrycznych może doprowadzić do innego rozłożenia akcentów. Ważne jest także prowadzenie aktywnej polityki wsparcia zakupów samochodów elektrycznych.

Już dziś działania firm paliwowych polegają na dobrowolnym dywersyfikowaniu profilu działalności. Przygotowanie się na nadchodzące zmiany jest konieczne, zwłaszcza że inwestycje w tym sektorze są kapitałochłonne i dość długie w realizacji.

Na przełomie lutego i marca została ostatecznie zweryfikowana strategia Orlenu na najbliższe lata. Uwzględnia ona dokonane akwizycje i związane z tym wyzwania inwestycyjne, których celem jest stworzenie koncernu multienergetycznego.

Orlen w przygotowanej strategii wskazał kilka obszarów, w których chce się rozwijać. To nie tylko przerób ropy naftowej

- Według naszych szacunków globalny szczyt zapotrzebowania na ropę naftową przypadnie na lata 2024-2030. Od 2035 roku przez kolejnych pięć lat nastąpi spadek konsumpcji szczególnie w przypadku benzyn. Popyt na olej napędowy z racji dominacji transportu ciężarowego utrzyma się. Naszą odpowiedzią jest wykorzystanie benzyn do produkcji petrochemicznej i produkcji plastików - powiedział podczas obrad podkomisji dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych Orlenu Karol Wolff.

Orlen ma kilka obszarów inwestycyjnych, obok klasycznego przerobu ropy naftowej, w które będzie inwestował bardzo duże środki. Mowa jest o energetyce odnawialnej lądowej i na morzu, produkcji paliw alternatywnych powstających z przerobu tłuszczów spożywczych, biokomponentów jako dodatków do benzyn i olejów napędowych, wykorzystaniu biogazu czy wreszcie produkcji bioetanolu ze słomy.

Plan na najbliższe lata zakłada, że na Orlen będzie dysponował siecią 10 tysięcy ładowarek do pojazdów elektrycznych. Wyzwania związane z ograniczeniem emisji CO2 dotyczą także realizowanych projektów dwóch elektrowni wykorzystujących jako paliwo przejściowe gaz ziemny. Bloki w Ostrołęce i Grudziądzu pozwolą łatwiej wypełnić narodowe plany klimatyczne do czasu uruchomienia pierwszej elektrowni atomowej.