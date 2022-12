Przed świętami podwyżki na stacjach benzynowych. Wzrost cen paliw już widoczny

W tygodniu przedświątecznym kierowcy muszą się liczyć z ewentualnymi podwyżkami cen paliw na stacjach, lub z ich stabilizacją - uważają analitycy z Refleksu. Ich zdaniem mogą być kilkugroszowe wahania cen w górę.

Według Refleksu, już widoczny jest powrót zwyżek.

"U części operatorów detalicznych widzimy kilkugroszowe wzrosty cen, ale na dużej części stacji ceny nie zmieniają się. I tak średnie ceny na stacjach ukształtowały się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 - 6,54 zł/l (-1gr/l), bezołowiowej 98 - 7,24 zł/l (-0,04 gr/l), oleju napędowego 7,65 zł/l (-2 gr/l), autogazu 2,96 zł/l (-1 gr/l)" - zauważają analitycy.

Analitycy zwracają uwagę, że obecnie rosną ceny paliw głownie na stacjach, które w największym stopniu wcześniej przełożyły obniżki z rynku hurtowego.

Reflex ocenia, że obecnie są coraz mniejsze szanse na wyraźnie tańsze tankowanie, a to co realnie może obniżyć ceny paliwa przed świętami, to korzystanie z aktualnych promocji czy programów lojalnościowych poszczególnych sieci stacji.

Z danych Refleksu wynika, że obecnie cena litra benzyny bezołowiowej 95 jest o 57 groszy wyższa niż rok temu, kiedy to za litr płaciliśmy średnio 5,97 zł. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu roku o 1,66 zł. W grudniu 2021 za lit diesla płaciliśmy w Polsce średnio 5,99 zł.