Przejęć nie traktujemy jako sztuki dla sztuki

Orlen nie zwalnia tempa. Po opublikowaniu strategii do 2030 r., koncern ogłosił kolejną akwizycję. Przejęcie Polska Press, jednej z największych grup wydawniczych w kraju, to kolejny element planu budowy multienergetycznego koncernu o zróżnicowanych przychodach, realizowanego od kilku lat przez Daniela Obajtka. Teraz w rozmowie z WNP.PL prezes PKN Orlen mówi o szczegółach strategii, a także o tym, co jest najważniejsze w realizowanych fuzjach.

Strategia #ORLEN2030 wytycza drogę do nowego, zrównoważonego biznesu. To nasza odpowiedź na globalne trendy technologiczne, środowiskowe i konsumenckie https://t.co/kafleMNGRY — ORLEN (@PKN_ORLEN) November 30, 2020

Strategia #ORLEN2030 wpłynie na wszystkie segmenty naszej działalności. Maksymalizacja zysków i transformacja obszarów, w których dziś jesteśmy najsilniejsi, będzie napędzać strategiczny rozwój i budowę biznesu przyszłości https://t.co/kafleMNGRY pic.twitter.com/zb12JosuSM — ORLEN (@PKN_ORLEN) November 30, 2020

Przestrzeń do rozwoju stacji stopniowo będzie się kurczyć. Oczywiście nadal rozbudowujemy sieć, zwiększamy liczbę stacji w kraju i za granicą, jednak tu granicę wyznacza rynek. W związku z tym trzeba wejść w formaty poza stacjami paliw i tu efekty przyniesie przejęcie Ruchu.- Warto zwrócić uwagę na to, kiedy zapadały te decyzje. Nie w czasie kryzysu, ale znacznie wcześniej.Gdy obejmowałem stery w Orlenie, firma była na tzw. górce, miała zyski operacyjne EBIDTA i zysk netto na przyzwoitym poziomie. Jednak już wtedy wiedziałem, że trzeba ją przygotować na gorsze czasy. Wiedziałem, że jeżeli nie rozpoczniemy wszechstronnych działań, nie dostosujemy się do globalnych trendów, to z tej górki zaczniemy zjeżdżać. Wystarczy spojrzeć na konkurencję, która już dawno postawiła na multienergetyczny kurs.To jest właśnie kwestia odwagi, patrzenia dalej, poza pryzmat najbliższego roku i przede wszystkim kwestia odpowiedzialności za firmę.Na manufakturę przy tak dużym biznesie nas nie stać. W dobie transformacji energetycznej musimy być nowocześni, innowacyjni i przede wszystkim musimy mieć wiele filarów działalności.- Świat nie stoi w miejscu, zmienia się także energetyka. Do tej pory większość energii w Polsce pozyskiwaliśmy, wykorzystując zasoby naturalne - wydobywając węgiel, ropę naftową czy gaz ziemny. To się jednak zmienia. Przyszłe źródła zasilania naszej gospodarki będą funkcjonować w synergii z naturą - czerpiąc energię z wiatru, wody czy promieni słonecznych. Nowa strategia Grupy Orlen dotyczy właśnie w dużej mierze tej transformacji. Ambitny rozwój nowych linii biznesowych ma wzmocnić Grupę Orlen i umożliwić jej udaną transformację przez niełatwe czasy.Zresztą wiele działań jest już realizowanych w tym obszarze, zwłaszcza w odnawialnych źródłach energii. Mamy rozpoczęte projekty farm wiatrowych na lądzie i na morzu.Ogólnie w strategii założyliśmy inwestycje w energetykę na poziomie 47 mld zł i są to przede wszystkim inwestycje w nisko- oraz zeroemisyjną energetykę. Jednak ograniczanie emisji to tylko jedna strona medalu, z drugiej strony są też konkretne pieniądze.Jeżeli będziemy mieć energetykę niskoemisyjną, to przy rosnących wciąż kosztach emisji przełoży się to na obniżenie cen energii elektrycznej, a doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest obniżanie kosztów energii dla polskiego przemysłu, byśmy mogli być konkurencyjni na globalnym rynku.- Tu mówimy o inwestowaniu w alternatywne paliwa. Przy czym nie zapominajmy, że już jesteśmy producentem wodoru, budujemy instalację doczyszczania wodoru w Trzebini i huby wodorowe we Włocławku czy Płocku.Jednak w tym obszarze musimy inwestować proporcjonalnie do potrzeb rynku, tak abyśmy byli gotowi na transformację w kierunku wodoru, gdy ona nadejdzie. Moim zdaniem wodór zastąpi tradycyjne paliwa, ale nastąpi to za 15-20 lat. I wtedy musimy być gotowi. Za dwa lata będzie można zatankować wodór na naszych stacjach w Polsce, w przyszłym roku w Czechach, a w Niemczech takie możliwości już są. Docelowo na naszych stacjach powinny być dostępne wszystkie opcje: tradycyjne paliwa, ładowarki dla samochodów elektrycznych, a także wodór. Musimy skupiać biznes wokół klienta, jego potrzeb i czasu, który jest dziś towarem najbardziej deficytowym.- Posiadamy w tych obszarach własne doświadczenie, mamy doskonale przygotowaną kadrę, ale również rozglądamy się za możliwościami partnerstw. W tym momencie nie możemy wykluczyć żadnej opcji.Do 2030 roku Orlen ma osiągnąć moce w recyklingu - przede wszystkim plastików - na poziomie do 0,4 mln ton. Powstaną odpowiednie instalacje, prace w tym obszarze bardzo mocno posuwają się do przodu. Przed tym kierunkiem nie ma odwrotu, jeśli nie chcemy stać się wielkim wysypiskiem plastiku. Dodatkowo zmuszą nas do tego odpowiednie regulacje.Poza tym inwestowaniem w przyszłość są wszystkie nasze działania w obszarze petrochemii. Rozbudowa tego segmentu nie zaczyna się wraz z ogłoszeniem strategii, jesteśmy na tej ścieżce od trzech lat. Stopniowo to właśnie petrochemia będzie wypychała tradycyjną rafinerię.Dlatego tak ważnym obszarem strategii jest optymalizacja obecnych segmentów działalności, którą również prowadzimy od kilku lat. Wszystko po to, by jak najwięcej wycisnąć z tradycyjnych paliw, które kiedyś się skończą. Bez tych działań za 15-20 lat Orlen nie przetrwałby na rynku, na którym rządzić będą paliwa alternatywne i rafinerie nie będą już potrzebne.- Polska gospodarka powinna mieć jeden upstream. Jeżeli mówimy o Orlenie, to w kontekście budowy koncernu multienergetycznego podstawą konsolidacji segmentu upstream powinny być aktywa PGNiG jako lidera.Pamiętajmy, że upstream to przede wszystkim biznes, ale to także wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Dlatego uważam, że połączenie potencjałów trzech spółek - PGNiG, Lotosu i Orlenu - w tym obszarze jest kluczowe.W strategii zakładamy pokrycie 20 proc. własnego zapotrzebowania gazu przez własne zintegrowane wydobycie. Taka własna baza surowcowa daje stabilność produkcji, zwłaszcza w petrochemii czy w segmencie nawozowym.- W obszarze nawozów jesteśmy firmą stabilną, z tradycjami. Budujemy nową linię do produkcji nowoczesnych nawozów, bo nie możemy stać w miejscu i doprowadzić do sytuacji, w której za 15 lat nie będzie na rynku miejsca dla Anwilu. Tak naprawdę inwestujemy w przyszłość zakładu we Włocławku.Jeśli chodzi o konkurencję z Grupą Azoty, to nie widzę tu zagrożenia. Polska wciąż ma ujemny bilans handlowy i importujemy milion ton nawozów rocznie. Wciąż jest sporo miejsca dla produkcji obu firm.- Nie mamy takich planów. Jeśli chodzi o akwizycje, Orlen ma stricte określone projekty, które realizuje.Muszę przy tym podkreślić, że sama fuzja czy przejęcie to dopiero połowa sukcesu. Potem tak naprawdę zaczyna się najtrudniejsze zadanie optymalizacji powiększonych struktur, zarówno połączonych spółek, jak i Orlenu. Trzeba zsynchronizować wszystkie obszary działalności. To długi i trudny proces, który musimy przeprowadzić.Fuzji nie traktujemy jako sztuki dla sztuki, robimy to po to, żeby zoptymalizować nasze biznesy i zmaksymalizować synergie. Tylko jeden silny, multienergetyczny koncern będzie w stanie sprostać wymogom coraz bardziej konkurencyjnego, zmieniającego się rynku.