Przybywa stacji, które sprzedają benzynę i olej napędowy ze stratą

Po tym, jak zarządzający największą siecią stacji paliw w Polsce PKN Orlen ogłosił wakacyjną promocję cen paliw dla kierowców - na obniżki cen benzyny i oleju napędowego (ON) decydują się kolejne koncerny. Najpierw Lotos, potem BP, a teraz Anwim, który obniża o 30 gr na litrze ceny na stacjach Moya. Taka obniżka pożera całą marżę na tych paliwach. Bitwa na promocje to największy problem dla małych, niezależnych stacji.

Orlen jako pierwszy ogłosił wakacyjną promocję. Kierowcy z kartą Vitay mogą tankować 30 gr taniej na litrze.

Ruch największej firmy paliwowej w kraju wymusił reakcję konkurencji. Na analogiczne kampanie promocyjne zdecydowały się koncerny Lotos, BP i Anwim, który zarządza siecią stacji Moya.

Na takie obniżki nie mogą pozwolić sobie mali stacyjnicy, których w Polsce jest najwięcej. Przy niskich marżach obniżka ceny to samobójstwo dla ich biznesu.

Przypomnijmy, że PKN Orlen ogłosił niedawno wakacyjną promocję dla kierowców. Od 24 czerwca do końca wakacji tankujący na Orlenie mogą uzyskać rabat 30 gr na litrze benzyny i oleju napędowego pod warunkiem, że są posiadaczami karty lojalnościowej Vitay. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie.

Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) June 24, 2022

Choć przy cenach paliw dochodzących do 8 zł za litr obniżka rzędu 30 groszy wydaje się skromna, to jednak taki ruch koncernu, który kontroluje największą sieć stacji paliw w kraju, wywołał sporo zamieszania na rynku. Inne koncerny znalazły się pod presją.

30 groszy to więcej niż obecna marża detaliczna stacji benzynowych na paliwie

Już wcześniej w nieoficjalnych rozmowach można było usłyszeć, że polityka cenowa Orlenu jest wyzwaniem dla konkurencji, która nie ma takich możliwości kształtowania cen paliw. Obniżki oznaczają bowiem dla stacji konieczność rezygnowania z części własnej marży, a tu pole do manewru jest obecnie bardzo niewielkie.

- Stacje w tej chwili mają znikome marże detaliczne, żeby nie powiedzieć, że żadne. Przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż benzyn czy oleju napędowego. W przypadku autogazu marże są trochę lepsze, ale biorąc pod uwagę skalę sprzedaży nie zmienia to trudnej sytuacji stacji - mówił niedawno WNP.PL Jakub Bogucki, analityk rynku paliw firmy e-petrol.pl.

Faktycznie, z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy i tak już niskie marże sprzedawców paliw spadły jeszcze bardziej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W przypadku oleju napędowego był to spadek 100 proc. z 0,07 zł/l do 0 zł/l, a w przypadku benzyny EU 95 z 0,14 do 0,05 zł za litr, czyli o 65 proc.

Orlen, który posiada mocno zdywersyfikowaną działalność i zajmuje się nie tylko sprzedażą detaliczną paliw, ale także ich produkcją, transportem, a także produkcją petrochemiczną i wreszcie energetyką, może zrekompensować sobie utratę przychodów z tego segmentu zyskami z innego.

Pytany podczas niedawnego spotkania z dziennikarzami o koszty wakacyjnej obniżki cen paliw prezes PKN Orlen nie chciał zdradzać szczegółów. To tajniki biznesu, o których głośno się nie mówi. Zapewniał jednak, że cała kampania jest odpowiednio skalkulowana i biznesowo uzasadniona.

Najwięksi też ogłaszają promocje

W zupełnie innym położeniu jest obecnie konkurencja Orlenu, dla której ruch największej firmy paliwowej w kraju jest wyzwaniem. Na odpowiedź pozwolić sobie mogli duzi operatorzy.

Jako pierwsza zdecydowała się na to Grupa Lotos, która od 1 lipca wprowadziła wakacyjną promocję na zasadach niemalże identycznych jak Orlen. Od 1 lipca do końca sierpnia kierowcy mogą na stacjach Lotosu tankować z 30-groszowym rabatem na każdym litrze.

- Podobnie jak nasza konkurencja zdecydowaliśmy się na wprowadzenie rabatów na tankowanie w okresie wakacyjnym, aby ułatwić klientom letnie podróże - informował ogłaszając akcję "Tankuj taniej z programem Navigator -30 gr/l" prezes Lotos Paliwa Wojciech Weiss.

Podobnie jak Orlen, Lotos oferuje rabat uczestnikom jego programu Navigator, posiadającym karty lojalnościowe. Promocja upoważnia też do zakupu do 150 l paliwa w miesiącu.

Kolejnym koncernem paliwowym, który zdecydował się na wakacyjne rabaty, był BP, który klientom z zarejestrowaną kartą od programu lojalnościowego Payback oferuje zniżkę 30 groszy/litr na dowolne paliwo regularne lub premium.

Natomiast klienci bez karty Payback mogą zatankować z rabatem w wysokości 10 groszy/litr. Promocja potrwa do końca sierpnia. BP, podobnie jak Orlen i Lotos, oferuje promocję przy trzech tankowaniach po maksymalnie 50 litrów.

Tego lata po raz kolejny rusza projekt "Wakacje z bp". W tym roku będą to specjalne rabaty. 1 lipca startujemy z rabatem 30 groszy na paliwo. Tańsze podróżowanie z bp na wakacje - więcej informacji: https://t.co/z1CSSEyBIc#bpPolska pic.twitter.com/MirQ5N6uBO — bp_Polska (@bp_Polska) July 1, 2022

- Od wielu lat BP przygotowuje sezonowe promocje dla swoich Klientów - w tym promocje wakacyjne w ramach projektu „wakacje z bp”. Wakacyjne propozycje zawsze wiążą się z intensywnym czasem podróżowania i są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów i sytuację na rynku - tłumaczyła promocję Barbara Wiążewska, dyrektor generalna działu retail w BP Polska.

Teraz na podobny ruch zdecydowała się firma Anwim, operator sieci stacji paliw Moya. Od 2 lipca br. kierowcy detaliczni mogą tam zaoszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa podczas tankowania.

Żeby mieć taniej trzeba kupić kawę, hot-doga lub zapiekankę

Jak podkreśla Anwim, udział w promocji nie jest ograniczony limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej. Zgodnie z zasadami promocji, każdy kierowca, tankujący na paragon do 60 litrów paliwa, otrzymuje 10 gr zniżki na benzynę 95, 98, ON oraz ON MOYA Power. Przy zakupie dowolnej kawy, hot-doga, zapiekanki lub płynu do spryskiwaczy rabat wzrośnie do 20 gr za litr, a gdy klient zdecyduje się zakupić równocześnie minimum dwa wyżej wymienione artykuły, zniżka wyniesie aż 30 gr na każdym litrze paliwa.

Do tej pory na promocje Orlenu nie odpowiedziały koncerny Shell i Circle K. Ta ostatnia sieć, należąca do kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard już w maju 2022 r. zaproponowała uczestnikom jej programu lojalnościowego Circle K extra własny program rabatowy, w ramach którego kierowcy za każde zatankowane łącznie 50 litrów otrzymują rabat 10 gr/l paliwa podstawowego oraz 15 gr/l na paliwa premium. Upust naliczany jest przy kolejnym tankowaniu. Zgodnie z zasadami programu, po uzbieraniu 100 litrów doliczane są kolejne zniżki na paliwo a także rabaty na produkty ze strefy gastronomicznej. Koncern podkreśla, że ta akcja nie jest ograniczona czasowo, w przeciwieństwie do ofert konkurencji, które obowiązywać będą tylko przez dwa wakacyjne miesiące.

Również brytyjski Shell, który w swojej sieci w Polsce ma obecnie 440 stacji, nie odpowiedział na działania konkurencji i nie wprowadził wakacyjnej promocji. Na stacjach z żółtym logo kierowcy mogą liczyć jedynie znane już od dawna promocje „Wtorki i czwartki z Shell V-Power”, w ramach której kierowcy mogą tankować taniej paliwa premium w cenie paliw podstawowych.

Kłopot dla małych operatorów

Z takiej rywalizacji na promocje cieszyć się mogą kierowcy, dla których każdy rabat jest ulgą dla portfela. Ta swoista bitwa na rabaty to jednak fatalne wieści dla małych stacji, które nie mogą sobie pozwolić na takie akcje. A mowa o tysiącach właścicieli stacji, których biznes przy aktualnych, bardzo niskich marżach już ledwo się spina.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie mali, niezależni operatorzy posiadają największy udział w polskim rynku stacji paliw. Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, posiadają oni obecnie ok. 3 740 stacji. Orlen, który jest największym operatorem stacji paliw w kraju ma ich 1814, Lotos –523, a koncerny zagraniczne – 1 581.

Uwagę na to, że wakacyjne promocje ogłaszane przez duże koncerny są wyzwaniem dla innych sieci stacji zwrócili uwagę również analitycy e-petrol.pl.

- Wakacyjne ceny nigdy nie były tak wysokie, a więc zapewne zainteresowanie ofertą lojalnościową dającą korzystne rabaty będzie bardzo znaczące. To zjawisko nie jest wyłącznie polską specyfiką - dla przykładu w okresie wakacyjnym koncern TotalEnergies ogłosił zniżkę w wysokości 0,12 euro/litr na wszystkich własnych stacjach paliw przy autostradach we Francji kontynentalnej - stwierdzili w swoim komentarzu.