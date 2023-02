Przyczyny zawyżania cen paliw ciągle bez wyjaśnień

Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju przerwały wspólne obrady na temat zawyżania cen paliw w minionym roku, ponieważ nie pojawił się nikt z Orlenu, kto mógłby udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.

Posłowie dopiero w marcu będą mogli podjąć próbę wyjaśnienia przyczyn wysokich cen paliwa w czwartym kwartale minionego roku.

Wysokie ceny paliw wpłynęły na podwyższenie wskaźnika inflacji w minionym roku.

Tematem obrad połączonych komisji sejmowych do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz gospodarki i rozwoju miało być złożenie wyjaśnień na temat ewentualnego zawyżania w 2022 roku cen paliw poprzez ponadstandardowe marże hurtowe stosowane przez Orlen.

Na początku stycznia tego roku posłanka Koalicji Obywatelskiej Mirosława Nykiel złożyła na ręce przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych Marka Suskiego z PiS wniosek o zwołanie komisji, która miała się zająć ustaleniem przyczyn wysokich cen na stajach paliwowych w czwartym kwartale minionego roku.

Podczas dzisiejszych obrad odpowiedzi na pytania posłów mieli udzielać przedstawiciele resortu aktywów państwowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a zwłaszcza osoby reprezentujące Orlen. Ku powszechnemu zdziwieniu posłów wszystkich klubów parlamentarnych, na posiedzeniu nie pojawił się nikt ze spółki paliwowej. Kilka dni wcześniej złożono pisemne wyjaśnienia, które otrzymali członkowie komisji, ale one nie wyczerpywały tematyki obrad.

Mało tego, niemożliwe było uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań, które parlamentarzyści chcieli zadać chociażby po to, aby uszczegółowić przesłane informacje. Pomimo braku przedstawicieli Orlenu, obrady rozpoczęto, a jednym z pierwszych mówców był wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

- Wzrosty cen paliw, benzyny, ale także oleju napędowego na polskich stacjach były w minionym roku niższe od tego, co obserwowaliśmy w Europie Zachodniej. Polityka państwa, a także Orlenu, nakierowana była na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliw. Tak się też stało, nie było braków na stacjach, a interes Polaków, a także polskiej gospodarki był najważniejszy. Nie dostrzegam miejsca na krytykę związaną z zaopatrzeniem w paliwa. Pamiętać trzeba przecież, że mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją w Europie związaną z wojną w Ukrainie. W przypadku Orlenu 50 procent zysków pochodzi z zagranicy, a u nas 4 procent zysku operacyjnego daje sprzedaż na stacjach benzynowych - stwierdził wiceminister Karol Rabenda

Do sprawy niezwykle krótko odniósł się prezes UOKiK Tomasz Chróstny: - W materiałach przesłanych na dzisiejsze posiedzenie komisji sejmowych wskazaliśmy na problem wysokich cen paliw nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, który generalnie wynikał z czynników zewnętrznych.

Prezes Chróstny, dopytywany o wyniki wszczętego przez urząd 4 stycznia 2023 roku postępowania w sprawie potencjalnego zawyżania cen przez Orlen w okresie ostatniego kwartału minionego roku, powiedział tylko, że "postępowanie trwa i w momencie jego zakończenia można będzie przedstawić szczegóły".

Posłowie w swoich wypowiedziach ciągle zwracali uwagę na potrzebę publicznego wyjaśnienia fenomenu stabilnych cen po podwyższeniu podatku VAT na paliwa od 1 stycznia 2023 roku. Kilkoro parlamentarzystów użyło nawet określenia "cud sylwestrowo-noworoczny", nawiązując do sytuacji, gdy wartość podatku wzrosła z 8 do 23 procent, a ceny paliw pozostały na dotychczasowym poziomie. Z racjonalnego punktu widzenia oznacza to, że cena netto benzyn i oleju napędowego musiała zostać obniżona.

Dotyczy to także cen hurtowych oferowanych przez koncern paliwowy. Postawiono pytania, czy teraz Orlen sprzedaje paliwo, generując straty, czy wtedy zarabiał tak dużo, aby - mówiąc kolokwialnie - było z czego dołożyć. Niestety, przez brak przedstawiciela spółki te i kilka innych pytań zostały zapisane do protokołu.

Posłowie Dariusz Wieczorek z Lewicy, Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej czy Aleksander Miszalski posługiwali się zestawieniami notowań ropy naftowej na światowych rynkach i ich korelacją z cenami na polskich stacjach. W ich opinii trudno było dostrzec korelację, ponieważ w pewnym momencie mowa jest głównie o ostatnich miesiącach minionego roku, kiedy ceny surowca spadały, a paliw rosły lub nie było wprowadzanych obniżek.

- W ostatnim kwartale 2022 roku mieliśmy w Polsce jedne z najwyższych, a pewnej chwili nawet najwyższe ceny hurtowe oleju napędowego i benzyn. Dlaczego tak było i czy resort aktywów państwowych tę sprawę analizował - powiedziała Paulina Henning-Kloska z Koalicji Obywatelskiej.

Do tego nawiązał także poseł Sławomir Neumann z Koalicji Obywatelskiej, pytając, czy Orlen bogacił się kosztem obywateli, skoro zgodnie z komunikatami giełdowymi miał bardzo wysokie marże rafineryjne, po trzech kwartałach zysk netto przekroczył 19 miliardów złotych, nie wspominając o gigantycznych przychodach.

- Można odnieść wrażenie, że to koncern najwięcej zarobił na tej sytuacji kosztem obywateli, którzy musieli płacić więcej za paliwo - stwierdził Neumann.

W swoim wystąpieniu poseł Lewicy Adrian Zandberg zaproponował, aby w związku z brakiem przedstawiciela Orlenu przerwać obrady połączonych komisji. Z sali padły też uwagi, aby minister aktywów państwowych, który w imieniu Skarbu Państwa dysponuje pakietem 49,9 procent akcji spółki paliwowej, poprosił o wyjaśnienie wszystkich spraw związanych z ustalaniem marż hurtowych, a następnie podzielił się tymi informacjami z posłami.

Zanim przewodniczący posiedzenia Marek Suski z PiS ogłosił przerwę w obradach, zwrócił się do wiceministra Karola Rabendy o "spowodowanie obecności na kolejnym posiedzeniu połączonych komisji przedstawiciela Orlenu".

Na próbę wyjaśnienia sprawy dotyczącej ewentualnego zawyżania cen w ostatnim kwartale 2022 roku trzeba jednak zaczekać kolejny miesiąc, ponieważ następne posiedzenie Sejmu zostało zwołane na 6 marca 2023 r.