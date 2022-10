Putin ostrzega przed zagrożeniem dla infrastruktury energetycznej świata

Infrastruktura energetyczna na całym świecie jest obecnie zagrożona - powiedział prezydent Rosji Władimir Putin, odnosząc się do niedawnych eksplozji gazociągów Nordstream 1 i 2.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Przypomnijmy, że 26 września cztery wybuchy zniszczyły wszystkie nitki gazociągów łączących po dnie Bałtyku Rosję z Niemcami.

Wciąż trwa ustalanie, kto stoi za atakiem na Nord Stream 1 i 2. Wielu ekspertów wskazuje, że była to akcja inspirowana przez Moskwę, która w ten sposób po raz kolejny użyła swojego największego oręża, czyli gazu w konflikcie z Zachodem. Putin z kolei o atak i akcję dywersyjną na gazociągach oskarża państwa zachodnie, co powtórzył podczas wystąpienia w trakcie Rosyjskiego Tygodnia Energetycznego, który odbywa się w Moskwie.

Putin mówi o "akcie terroru", który stał się niebezpiecznym precedensem

Jak stwierdził prezydent Rosji, ataki na Nordstream były aktem terroru, który ustanowił „najniebezpieczniejszy precedens".

- Pokazuje to, że każdy krytycznie ważny obiekt infrastruktury transportowej, energetycznej czy komunalnej jest zagrożony, niezależnie od tego, gdzie się znajduje i przez kogo jest zarządzany - powiedział cytowany przez agencję Reuters Putin, podkreślając, że Nordstream 2 jest gotowy, by rozpocząć dostawy w razie zniesienia sankcji zachodnich wobec Rosji.

Nasilają się obawy o bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej w Europie

Obawy o bezpieczeństwo infrastruktury nasiliły się w Europie po wycieku na ropociągu Przyjaźń, do którego doszło 12 października w Polsce, co ograniczyło przesył ropy do Niemiec.

Polski operator rurociągów PERN natychmiast wyłączył linię do Niemiec, ale z pierwszych ustaleń wynika, że awaria nie była spowodowana „ingerencją osób trzecich”.

Służby #PERN dotarły do uszkodzonego rurociągu, brak znamion działania osób trzecichhttps://t.co/xxvZJXlLAd — PERN SA (@pern_sa) October 12, 2022

Tydzień temu doszło również do tajemniczej awarii dalekobieżnych kolei w Niemczech. W wyniku uszkodzenia kabli łączności radowej w Berlinie i Herne w Nadrenii Północnej Westfalii Deutsche Bahn był zmuszony zawiesić 8 października wszystkie połączenia dalekobieżne w północnych Niemczech. Władze niemieckie określiły incydent jako sabotaż, a skutki paraliżu na torach są odczuwane do dzisiaj.

Infrastruktura rurociągowa ma kluczowe znaczenie dla Europy i Rosji jako jedyny środek transportu energii, który nie będzie objęty nadchodzącym embargiem UE, które obejmuje wyłącznie dostawy drogą morską.