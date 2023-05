Putin podniósł podatki rodzimemu przemysłowi naftowemu

Sankcje nałożone na rosyjski przemysł energetyczny sprawił, że Kreml zdecydował się podnieść ciężar podatkowy wobec producentów ropy i gazu.

Odkąd grupa G7 (UE, USA, Wielka Brytania, Japonia i Kanada) nałożyły sankcje w postaci progu cenowego na zakup rosyjskiej ropy i gazu, przychody rosyjskiego przemysłu energetycznego znacznie się skurczyły. W pierwszym kwartale tego roku wpływy z dochodów od podatku firm naftowych i gazowych spadły aż o 45 proc., w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. To ogromne uderzenie w rosyjski budżet.

Rosyjski budżet traci ogromne środki na zachodnich sankcjach wobec przemysłu naftowego

Próg cenowy na rosyjską ropę został wprowadzony w grudniu i oznacza on, że cena zakupu baryłki nie może przekroczyć 60 dolarów. Jego celem jest zmniejszenie wpływów do rosyjskiej gospodarki, aby ograniczyć Moskwie możliwości prowadzenia wojny w Ukrainie.

Dodatkowo w zeszłym miesiącu produkcja ropy w Rosji spadła do 10,4 milionów baryłek dziennie, prawdopodobnie w reakcji na plany Kremla, który chce ściąć wydobycie ze względu na wprowadzony przez G7 próg cenowy. Rosja wciąż sprzedaje swój surowiec do Azji i według Międzynarodowej Agencji Energii po cenie wyższej niż 60 dolarów za baryłkę, dochodzącej nawet do ponad 70 dolarów.

Wyższe opodatkowanie rosyjskich firm energetycznych zmniejszy ich możliwości inwestycyjne

Wszystkie te turbulencje sprawiły, że Putin zdecydował się podnieść podatek na rosyjskie surowce. Dziennik Financial Times podaje, że administracja miała zdecydować się na metodę opodatkowania opartą o cenę ropy Brent minus stałe zniżki, a nie o cenę ropy Ural, która jest głównym towarem eksportowym Rosji.

W ten sposób Moskwa chciała zapewnić sobie dodatkowe 8 bilionów dolarów dochodów, aby zasypać dziurę w budżecie, spowodowaną przez zachodnie sankcje. Jednak dodatkowe opodatkowanie sprawi, że rosyjski przemysł energetyczny nie będzie w stanie inwestować w sprzęt i wydobycie, co w dłużej perspektywie zablokuje jego rozwój.

W tym tygodniu ministrowie finansów i szefowie banków centralnych grupy G7 zamierzają się spotkać w Japonii, żeby omówić działanie nałożonego progu cenowego na rosyjskie surowce energetyczne. Chcą oni zaostrzyć swoją politykę tak, by zapobiegać uchylaniu się od obowiązujących sankcji i omijaniu ich, przez różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, na przykład podczas procesu dostawy.