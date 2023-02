Putin strzelił sobie w kolano. Nowa mapa dostaw ropy pokazuje to dobitnie

Trwa wymazywanie Rosji z surowcowej mapy Polski. Przemeblowuje to całkowicie rynek dostaw ropy naftowej. Miejsce Rosji zajmuje Arabia Saudyjska. Czy jednak nie popadamy z jednego uzależnienia w drugie?

Z perspektywy rynku ropy naftowej, Putin napadając na Ukrainę i wywołując największy konflikt w Europie od 1945 r., strzelił sobie w kolano, burząc wypracowany latami mechanizm surowcowego uzależnienia Starego Kontynentu.

Kraje arabskie ze swoją ropą i gazem wchodzą obecnie na teren przez całe dziesięciolecia uważany za strefę rosyjskich wpływów.

- Biorąc pod uwagę fakt, że dywersyfikacja kierunków importu surowców energetycznych jest trwała, należy stworzyć kompleksowy plan, w którym trzeba określić, do jakiego stopnia bezpieczeństwo energetyczne państwa pozwala koncentrować znaczną część zakupu surowców w jednym kraju, popadając w nową zależność - mówi Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej.

Temat bezpieczeństwa surowcowego będzie przedmiotem debat podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach.

Rosja przez dziesięciolecia uzależniła Europę od dostaw surowców. Jeszcze w 2021 roku ok. 1/4 wykorzystywanej w UE ropy naftowej o wartości 48 mld euro pochodziła właśnie z tego kierunku.

I choć Europa od lat usiłowała ograniczyć to uzależnienie, to postępy w dywersyfikacji kierunków dostaw były umiarkowane, głównie ze względów ekonomicznych. Rosyjska ropa była nie tylko tańsza, ale łatwiej dostępna. Na przestrzeni dekady, od 2010 do 2020 r., udział rosyjskiej ropy w imporcie unijnym spadł z 34 proc. do 25 proc.

Po wybuchu wojny Europa postanowiła ostatecznie rzucić rosyjską ropę

Dopiero napaść Moskwy na Ukrainę zmusiła Europę do działania w kierunku zerwania z rosyjskimi surowcami. W ramach przyjętych dotąd dziewięciu unijnych pakietów sankcyjnych nie tylko wprowadzono embargo na rosyjską ropę i paliwa, ale także wprowadzono zakaz inwestowania w rosyjski sektor energetyczny oraz eksportowania do tego kraju towarów i technologii dla przemysłu rafineryjnego.

Oprócz Unii Europejskiej embargo na import surowców z Rosji wprowadziły Stany Zjednoczone, a zakaz importu ropy i produktów naftowych - także Wielka Brytania. Do tego doszedł też ustanowiony przez kraje zachodnie maksymalny pułap cenowy dla rosyjskiej ropy na poziomie 60 dol. za baryłkę.

Równolegle, niezależnie od unijnych sankcji, decyzje o rezygnacji z kupowania rosyjskich surowców podejmowały indywidualnie władze zachodnich państw i firmy energetyczne.

Polsce nie udało się definitywnie zerwać z rosyjskim surowcem, ale uzależnienia już nie ma

Polskie władze po napaści Rosji na Ukrainę odważnie zadeklarowały, że porzucą import rosyjskiej ropy naftowej do końca 2022 r. Tej deklaracji nie udało się jednak dotrzymać.

PKN Orlen przestał sprowadzać rosyjski surowiec statkami już przed unijnym embargiem, po wybuchu wojny w Ukrainie. Wciąż jednak spod embarga wyłączone są dostawy ropociągami i tą drogą, na mocy wieloletniej umowy z rosyjską firmą Tatnieft, do rafinerii koncernu trafia rosyjski surowiec. Umowa, na mocy której Orlen kupuje 200 tys. ton rosyjskiej ropy miesięcznie, wygasa w grudniu 2024 r.

Jak wcześniej podkreślał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern nie ma tytułu prawnego do zerwania tego typu umów długoterminowych i będzie to możliwe tylko w przypadku nałożenia sankcji na dostawy surowca z Rosji.

- Przez ostatnie lata intensywnie budowaliśmy globalne relacje, które pozwoliły otworzyć nowe kierunki importu ropy do naszych zakładów w Polsce, na Litwie i w Czechach. W ten sposób zerwaliśmy z historycznym uzależnieniem od rosyjskiego surowca, który jeszcze w 2015 r. stanowił prawie 100 proc. ropy trafiającej do rafinerii grupy Orlen. Obecnie jest to zaledwie 10 proc. - mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Skąd Polska sprowadza teraz ropę? Morskie dostawy podstawą zaopatrzenia

Wymuszone wojną zerwanie z rosyjskimi surowcami przemeblowało surowcową mapę nie tylko Polski, ale świata. Zaostrzyła się rywalizacja o dostęp do ropy naftowej, przy czym Polska w tym wyścigu o nowe źródła zaopatrzenia znalazła się w nie najgorszej pozycji.

Już przed wybuchem wojny dostawy surowca do Polski były zróżnicowane. Owszem, w 2021 r. ponad 60 proc. importowanej ropy stanowiła ropa rosyjska, ale do krajowych rafinerii trafiał także surowiec z takich kierunków, jak Arabia Saudyjska (19,3 proc. dostaw), Nigeria (6,8 proc.), Norwegia (5,1 proc.). Na dalszych miejscach, z o wiele mniejszymi dostawami, plasowały się Kazachstan, Wielka Brytania, Irak, USA i Litwa.

Teraz, gdy ropa ze wschodniego kierunku praktycznie przestaje płynąć, znaczenia nabierają właśnie te alternatywne kierunki.

W 2022 r. znacznie wzrosły dostawy z Arabii Saudyjskiej, która według informacji resortu klimatu miała już 30-procentowy udział w łącznym imporcie ropy naftowej do Polski. Norwegia praktycznie podwoiła swój udział do ponad 10 proc., podobnie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, które awansowały w rankingu największych dostawców surowca do Polski.

Do tego Polska ma w ręku gigantyczny atut, jakim jest morski terminal naftowy w Gdańsku, czyli należący do PERN-u Naftoport. Już przed wybuchem wojny w Ukrainie prawie dwie trzecie dostaw ropy naftowej do krajowych rafinerii docierało właśnie drogą morską. Teraz, po zakręceniu kurka z rosyjskimi surowcami, to okno paliwowe Polski na świat nabiera strategicznego znaczenia.

- W związku z sytuacją geopolityczną i zmianami kierunków dostaw ropy naftowej w ubiegłym roku odnotowaliśmy rekordowy wzrost przeładunków w gdańskim Naftoporcie - mówi Paweł Stańczyk, prezes PERN-u.

W ubiegłym roku gdański Naftoport przeładował 24,5 mln ton ropy naftowej i paliw. To o 37 proc. więcej niż w najbardziej dotąd intensywnym dla tego obiektu roku 2021.

Obecnie tą drogą możemy sprowadzać surowiec z rejonu Morza Północnego, państw Ameryki Północnej, Afryki Zachodniej i przede wszystkim… Bliskiego Wschodu. To region, który aktualnie wyrasta na najważniejszego dostawcę, a Polska sprowadza już ropę z Arabii Saudyjskiej. Jednak to nie wyczerpuje wszystkich możliwości w tamtym obszarze, bo ropę naftową mają też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, a także Katar.

- Jednym z perspektywicznych partnerów w tym zakresie może być także Irak, choć w tym przypadku relacje od wielu lat pozostają ograniczone - mówi WNP.PL Krzysztof Płomiński, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej.

Zrywając z Rosją, uzależniamy się od nowego kierunku dostaw

Wybór Bliskiego Wschodu jako alternatywy dla rosyjskich surowców wiąże się jednak z szeregiem wyzwań, wszak zrywając z jednym uzależnieniem, mocno stawiamy na nowego gracza.

- Ten pełen możliwości region obarczony jest ryzykiem. Należy pamiętać, że jest to obszar, na którym występują strefy niestabilności i zagrożenia. Przykładem może być obecnie Iran. W razie eskalacji napięcia lub konfliktu na większą skalę zagrożone mogą być instalacje naftowe, rafinerie, dojść może do zakłóceń na szlakach transportowych, przede wszystkim przez cieśninę Ormuz. Dlatego tak ważne jest bilansowanie i równoważenie importu innymi kierunkami, takimi jak np. Afryka Północna, gdzie potencjał surowcowy mają takie państwa jak Algieria czy Libia - mówi Krzysztof Płomiński.

Wiedzą o tym chociażby Włosi, którzy w ostatnim czasie zdecydowali się na wielomiliardowe kontrakty w Libii, mimo wciąż dużej niestabilności tego kraju oraz poszukiwanie partnerów w Algierii, Egipcie czy Izraelu.

Należy też pamiętać, że odejście od kierunku rosyjskiego, jeśli chodzi o zaopatrzenie Polski w surowce energetyczne, nie jest sytuacją doraźną. Wojna na Ukrainie wciąż trwa i będziemy z nią mieli do czynienia przynajmniej w perspektywie średnioterminowej. Nawet podjęcie kroków w kierunku pokojowych rozmów nie przełoży się na zmianę podejścia do importu z Rosji. Dlatego trzeba się do tego odpowiednio przygotować i to na szczeblu państwowym.

Po zakręceniu kurka z rosyjską ropą kłania się geopolityka

- Biorąc pod uwagę fakt, że dywersyfikacja kierunków importu surowców energetycznych jest trwała, należy podjąć cały szereg działań, najlepiej w formie kompleksowego planu, w którym zostaną zarysowane wszystkie alternatywy i środki działania. Trzeba określić, do jakiego stopnia bezpieczeństwo energetyczne państwa pozwala koncentrować znaczną część zakupu surowców w jednym kraju, popadając w nową zależność - mówi Krzysztof Płomiński.

Przy tym, mając świadomość rosnącego znaczenia regionu Zatoki Perskiej dla Polski, należy zadbać też o dalsze kompleksowe kształtowanie współpracy z Bliskim Wschodem, która obecnie - choć poprawna - pozostawia wiele do życzenia. W przestrzeni publicznej zaś słychać obawy o zacieśnianie relacji z autorytarnymi reżimami, którym do demokratycznych standardów Zachodu bardzo daleko.

- Kraje te mają oczywiście cały szereg problemów, które z punktu widzenia zachodnich demokracji zasługują na krytykę. Są to kraje autorytarne, ale stabilne i realizujące ambitne programy transformacji. Trzeba pamiętać, że realia ich dzisiejszej sytuacji wewnętrznej to efekt z jednej strony uwarunkowań historycznych tego obszaru, a z drugiej strony pewnego parasola ochronnego roztoczonego nad tym regionem na przestrzeni dekad przez USA i Zachód, które kierowały się interesami i troską o stabilizację globalnego rynku paliw - wskazuje Krzysztof Płomiński.

Dyplomata przestrzega też przed przesadnymi ataki oraz przypadkami podważania autorytetu i wiarygodności tych państw, przy pomijaniu realizowanych tam reform, co może skutkować zakłóceniem relacji w warunkach rosnącego znaczenia regionu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Należy też pamiętać, że praktycznie cały sektor paliwowy tych krajów jest kontrolowany przez ludzi tam panujących i aparat państwowy, od którego zależy większość decyzji dotyczących inwestycji zagranicznych, zaangażowania kapitałowego, współpracy energetycznej, kierunków eksportu surowców czy wyboru spośród zabiegających o ich rynki partnerów.

- Takie dyskredytujące działania niewątpliwie leżą w interesie państwa, dla którego polska i europejska dywersyfikacja kierunków dostaw surowców jest najbardziej dotkliwa, czyli w interesie Rosji, liczącej na odbudowę utraconych pozycji i wpływów. Kraje arabskie ze swoją ropą i gazem wchodzą bowiem obecnie na teren przez całe dziesięciolecia uważany za strefę rosyjskich wpływów - dodaje dyplomata.

Napadając na Ukrainę i wywołując największy konflikt w Europie od 1945 r., Putin strzelił sobie w kolano, burząc wypracowany latami mechanizm surowcowego uzależnienia Starego Kontynentu. Stoimy jednak teraz przed najważniejszą decyzją, jak poukładać na nowo surowcową mapę.