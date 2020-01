Rada Nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła konkurs na prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Grupy Lotos poinformowała o ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu. Poprzedni prezes Lotosu został odwołany 6 grudnia 2019 r.

Od tego czasu obowiązki prezesa pełni Jarosław Wittstock.

Jak poinformowała Rada Nadzorcza, chodzi o funkcję Prezesa Zarządu X wspólnej kadencji. Zgodnie ze statutem spółki, kadencja zarządu trwa trzy lata. Obecna zaczęła się w połowie 2018 r.



Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów upływa 27 stycznia 2020 r. o godz. 15. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 stycznia 2020 r. Jak zaznaczyła Rada, spośród kandydatów spełniających wymogi zostaną wyłonieni ci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu. Rozmowy kwalifikacyjne z nimi zaplanowano na 30 stycznia 2020 r.

Trudno dociec przyczyn odwołania Mateusza Boncy, który uchodził za kompetentnego menedżera. Gdy w marcu 2018 roku obejmował stery w Lotosie, jeszcze jako p.o., kurs akcji Lotosu był poniżej 56 zł. W dniu jego odejścia za jedną akcję gdańskiego koncernu paliwowego trzeba było zapłacić 84,58 zł.



Kurs wzrósł zatem o połowę. Dla porównania WIG-Paliwa po listopadowych spadkach jest obecnie niespełna 1 proc. powyżej poziomu z marca 2018 roku (po znacznych spadkach indeksu w listopadzie).

Trudno byłego już prezesa oceniać po wynikach finansowych – pełnił swoją funkcję niespełna dwa lata i nie „zaliczył” w fotelu prezesa żadnego pełnego roku obrachunkowego. Wprawdzie po trzech kwartałach 2019 roku zysk był niemal o połowę mniejszy niż rok wcześniej (798 mln zł wobec 1487 mln zł), spółka tłumaczyła to jednak spadającymi cenami paliw.



Mateusz Bonca nie sprzeciwiał się również sztandarowemu projektowi obecnej ekipy rządowej w odniesieniu do sektora paliwowego – czyli fuzji Orlenu z Lotosem. - Ze względu na to, że rynki ropy, chemiczne, stają się coraz bardziej wysublimowane, to skala zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Aby uzyskać pewne produkty wysokomarżowe, trzeba dużo zainwestować w instalacje i technologie. Każdemu z niezależnych podmiotów może być trudniej osobno, ale wspólnie jesteśmy w stanie zrobić to bardziej efektywnie – mówił w jednym z ostatnich wywiadów przed odwołaniem.



Jedynym działaniem, które mogło uchodzić z jego strony za pewien zgrzyt, była wstrzemięźliwość przy zaangażowaniu grupy Lotos w inny sztandarowy – tym razem dla branży chemicznej – projekt, czyli inwestycje w Polimery Police.



W kwietniu Grupa Azoty Police i Lotos podpisały list intencyjny w sprawie zaangażowania kapitałowego gdańskiego koncernu w ten projekt. Lotos miałby wyłożyć na ten cel 500 mln zł (koszt całej inwestycji to 1,4 mld zł). Obowiązywanie listu intencyjnego przesuwano już dwukrotnie. Ostatnio właśnie w piątek – gdzie zawarto zapis, że tym razem decyzja ma zapaść do 13 grudnia. Kilka godzin później pojawił się komunikat o odwołaniu Mateusza Boncy ze stanowiska prezesa.



Grupa Kapitałowa Lotos jest drugim co do wielkości producentem paliw w Polsce. Prowadzi wydobycie węglowodorów w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Prace w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej prowadzone są także, w ramach Grupy Kapitałowej Lotos, w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego i na lądowych złożach ropy naftowej na terytorium Litwy. Skarb Państwa posiada 53,19 proc. udziału w spółce.