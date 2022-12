Rafineria Gdańska i Unimot w wykazie podmiotów podlegających szczególnej ochronie

Rafineria Gdańska i Unimot 1 stycznia 2023 r. znajdą się w wykazie podmiotów podlegających szczególnej ochronie - wynika z opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji rozporządzenia Rady Ministrów z podpisem premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, lista tych podmiotów została wydłużona z 13 do 15 pozycji. Dopisano do niej Rafinerię Gdańską oraz firmę Unimot.

W ramach środków zaradczych przy przejmowaniu Lotosu przez PKN Orlen, ten ostatni koncern sprzedał 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej firmie Saudi Aramco. Z kolei Unimot kupił aktywa logistyczne, w tym bazy paliw Lotosu.

W wykazie podmiotów podlegających ochronie były już wcześniej: Azoty, Emitel, HAWE, innogy, KGHM, Orange, PKN Orlen, PKP Energetyka, Polkomtel, SGT EuRoPol Gaz, Tauron PE, TK Telekom i Telesystem-Mesko.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu udziałów albo akcji, praw itp., skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania.

Odpowiedni organ musi wyrazić zgodę na transakcję. Spośród podmiotów w wykazie organem kontrolnym dla Telesystemu-Mesko jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a w przypadku pozostałych spółek na liście - Ministerstwo Aktywów Państwowych.