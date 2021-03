Rafinerie wciąż nie zarabiają na przerobie ropy

Po miesiącach rekordowo niskich marż rafineryjnych PKN Orlen zanotował w lutym kolejny wzrost tego kluczowego dla rentowności rafineryjnego biznesu wskaźnika. Wciąż jednak trudno mówić o opłacalności przerobu ropy.

Jak mówił Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku, na powrót do przedcovidowych poziomów marż nie ma co liczyć, bo trzeba mieć równocześnie na uwadze stronę podażową. Obecnie na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, mamy do czynienia z nadwyżką mocy produkcyjnych.- Projekty rozbudowywania mocy rafineryjnych na świecie cały czas są realizowane i spora część z nich wejdzie na rynek w najbliższych latach. Przy tym planowane wyłączenia, które zostały w czasie pandemii ogłoszone, w całości tego nie zneutralizują - mówił WNP.PL.Powrotu marż do dawnych poziomów nie spodziewa się również wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz.- Spadek marży rafineryjnej ma charakter strukturalny, to nie efekt pandemii COVID-19. Tak naprawdę obserwujemy go od niemalże dekady wraz ze spadkiem znaczenia ropy naftowej, który postępuje przez nabierającą tempa zieloną transformację sektora energetycznego. Dlatego nawet jeżeli COVID-19 w miarę szybko się skończy, to do stanu przedpandemicznego nie wrócimy. Oczekuje się, że marże rafineryjne brutto w latach 2020-25 będą średnio o połowę niższe, niż prognozowano przed pandemią - mówił rozmówca WNP.PL.Jak podkreślał, marża rafineryjna jest denominowana rynkowo - rządzą koszty. Wygrywają te rafinerie, które są nowoczesne i potrafią przerabiać ropę taniej przy tej samej marży.