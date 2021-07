Rekordowe przeładunki paliw z tankowców w bazie PERN w Dębogórzu

Baza paliwowa PERN w Dębogórzu, jedyny obiekt spółki przyjmujący dostawy morskie, rozładowała w ciągu sześciu miesięcy tego roku 37 tankowców. Jak podał PERN, to o 10 statków więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. i o 13 więcej niż w podobnym czasie w 2019 r.

Informując w piątek o przeładunkach w Dębogórzu, PERN przypomniał, iż tamtejszy terminal produktów naftowych jest "kluczowym ogniwem zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne". Umożliwia on na znaczną skalę - jak podkreśliła spółka - import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata.

"Aż 37 tankowców rozładowanych w ciągu sześciu miesięcy - takim wynikiem może pochwalić się nadmorska baza PERN w Dębogórzu. To o 10 statków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i aż o 13 więcej niż w podobnym czasie 2019 r." - przekazał w piątkowej informacji prasoej PERN.

Zaznaczono przy tym, iż wielkości przeładunków oznaczają, że spółka "utrzymuje rekordowe obroty w Dębogórzu". Przez pierwszych sześć miesięcy baza rozładowała ponad 1,4 mln m sześc. oleju napędowego.

"Cały czas obserwujemy duże zapotrzebowanie naszych klientów na import oleju napędowego. To potwierdzenie trendu, który widoczny był już w pierwszych miesiącach tego roku" - powiedział wiceprezes PERN Rafał Miland, cytowany w informacji spółki.

Jak podkreślił Miland, baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa zbiorniki po 32 tys. metrów sześc. każdy, a dzięki rozbudowie pojemość magazynowa obiektu wzrosła do prawie 260 tys. metrów sześc. Spółka zapowiedziała, że niedługo w bazie tej ruszy budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku.

"Kompleksowy plan rozwoju bazy i stworzenie paliwowego hubu morskiego obejmuje nie tylko rozbudowę pojemności magazynowych, ale i instalacji transportu rurociągowego, modernizację frontu kolejowego, a także zwiększenie zdolności przeładunkowych nabrzeża tankowców, realizowane we współpracy z zarządem Portu Morskiego Gdynia" - podkreślił PERN, odnosząc się do infrastruktury bazy paliw w Dębogórzu. Spółka oceniła zarazem, że nowe udogodnienia pozwolą jej klientom "na bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję oleju napędowego".

"Obecnie przebudowujemy nasz front załadunku cystern kolejowych. W efekcie liczba załadowanych cystern zwiększy się o połowę. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość naszych usług" - oświadczył Michał Drzazga, kierownik bazy paliw PERN w Dębogórzu.

Spółka zaznaczyła, że "zwiększenie możliwości załadunkowych jest kluczowym elementem rozwoju bazy w Dębogórzu jako polskiego +paliwowego okna na świat+". Jak wyjaśniono w informacji, obecnie terminal tej bazy obsługuje przede wszystkim przeładunek paliw z tankowców, przybijających do nabrzeży portu w Gdyni - następnie produkt jest transportowany do głównej części magazynowej bazy poprzez infrastrukturę technologiczną, a stamtąd rurociągami trafia do terminala kolejowego, gdzie funkcjonują obecnie cztery fronty załadunku składów kolejowych.

PERN to strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski państwowy podmiot odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie w bazach na terytorium kraju zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.