Rezygnacja członka rady nadzorczej PKN Orlen

Dominik Kaczmarski zrezygnował w środę z funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen wraz z upływem 6 czerwca - podał płocki koncern. Kaczmarski, dyrektor w Ministerstwie Aktywów Państwowych, został powołany do rady nadzorczej PKN Orlen w marcu 2020 r. przez Skarb Państwa.

"PKN Orlen informuje, że Pan Dominik Kaczmarski złożył w dniu 2 czerwca 2021 r. rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki z upływem dnia 6 czerwca 2021 r." - ogłosił w komunikacie płocki koncern. W informacji nie podano powodów rezygnacji.

Dominik Kaczmarski to absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł doradcy podatkowego. Jako ekspert od opodatkowania sektora finansowego pracował m.in. w międzynarodowych firmach doradczych, jak PwC (lata 2012-2014) i Deloitte (2014-2016). W latach 2016-2020 w Ministerstwie Finansów był zastępcą dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie zastępcą dyrektora i dyrektorem Departamentu Systemu Podatkowego. Jak informuje PKN Orlen, Kaczmarski współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT.

W marcu 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy płockiego koncernu na wniosek Skarbu Państwa powołało Kaczmarskiego do rady nadzorczej tej spółki. Był on już wtedy zatrudniony w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie pełni stanowisko dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości.

Zgodnie z obecnym statutem PKN Orlen, w skład rady nadzorczej tej spółki może wchodzić od 6-10 członków, w tym przewodniczący. Aktualny skład rady jest maksymalny. Rezygnacja Dominika Kaczmarskiego oznacza, że po 6 czerwca w radzie płockiego koncernu zasiadać będzie dziewięć osób: Wojciech Jasiński - przewodniczący, Andrzej Szumański - wiceprzewodniczący, Anna Wójcik - sekretarz oraz członkowie: Barbara Jarzembowska, Andrzej Kapała, Michał Klimaszewski, Roman Kusz, Jadwiga Lesisz i Anna Sakowicz-Kacz.

Pod koniec maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen zgodziło się na zmianę statutu spółki dotyczącą trybu odwoływania jednego z członków zarządu, którego powołuje i dotychczas odwoływał podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji płockiego koncernu. Zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, iż powoływanego tam, jak dotąd, jednego członka zarządu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwoływała będzie rada nadzorcza.

W uzasadnieniu projektu uchwały wyjaśniono, że "zmiana ta ma na celu ujednolicenie zasad związanych z odwoływaniem członków zarządu spółki, tak by kompetencja w tym zakresie należała wyłącznie do rady nadzorczej". Przyjęcie uchwały było możliwe dzięki głosom Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem płockiego koncernu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym z mocą obowiązującą od dnia dokonania stosownych wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podczas majowego posiedzenia akcjonariuszy PKN Orlen udzielili oni absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej tej spółki.

Z danych publikowanych w ostatnim czasie przez PKN Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada w spółce 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 7,34 proc., Aviva OFE Aviva Santander - 6,29 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni, mają 58,85 proc. akcji.