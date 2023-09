Europa konsekwentnie pozbywa się rosyjskich surowców ze swojego rynku. Ich miejsce zajmują ropa i gaz z innych kierunków. Teraz najważniejszym partnerem surowcowym Unii stała się Norwegia.

Unia Europejska staje się coraz bardziej samowystarczalna energetycznie.

Jak informuje Eurostat, po silnym wzroście importu nośników energii, takich jak gaz, ropa i LNG, w latach 2021-2022, rok 2023 przynosi inny scenariusz. Import surowców spada drugi kwartał z rzędu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Coraz mniej rosyjskich surowców trafia do krajów Wspólnoty.

W drugim kwartale 2023 r. import nośników energii, takich jak gaz, ropa i LNG do Unii Europejskiej spadł o 39,4 proc. wartościowo i 11,3 proc. pod względem masy netto (w tonach).

Najbardziej imponująco Unia ograniczyła import gazu ziemnego, który spadł aż o 18 proc. (pod względem masy netto) w drugim kwartale 2023 r. w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r. Jak szacuje Eurostat, główną przyczyną mógł być tu unijny plan redukcji, w ramach którego kraje UE zobowiązały się do ograniczenia zużycia gazu.

Coraz mniej rosyjskich surowców na unijnym rynku

Dane europejskiego urzędu statystycznego potwierdzają także coraz większą niezależność Unii Europejskiej od rosyjskich surowców. Pod względem masy netto udział Rosji w imporcie ropy i gazu ziemnego do UE stale maleje od drugiego kwartału 2022 r.

Import rosyjskiej ropy spadł w II kwartale 2023 r. ze średniomiesięcznego poziomu 8,7 mln ton w drugim kwartale 2022 r. do 1,6 mln ton w drugim kwartale tego roku. To aż o 82 proc. mniej, ale dla kontrastu import od partnerów spoza UE - z wyjątkiem Rosji - wzrósł o 5,8 mln ton, z 31,5 mln do 37,3 mln ton.

Udział Rosji w całkowitym imporcie ropy do UE zmalał w imponującym tempie. Przypomnijmy, że przed wojną aż 21,6 proc. tego surowca pochodziło zza wschodniej granicy, teraz jest to zaledwie 4 proc.

Import gazu ziemnego z Rosji spadł o połowę, ze średniomiesięcznego poziomu 5,1 mln ton w drugim kwartale 2022 r. do 2,5 mln ton w drugim kwartale 2023 r.

Trwa dywersyfikacja dostawców surowców do Unii Europejskiej

Miejsce Rosji w koszyku importowym zajmują inni gracze rynku surowcowego. Po wprowadzeniu kilku pakietów sankcji, które bezpośrednio i pośrednio wpłynęły na handel ropą i gazem ziemnym, Unia zmuszona była do dywersyfikacji dostawców energii.

W II kwartale 2022 r. wiodącym dostawcą produktów naftowych do Unii była Rosja, z udziałem na poziomie 15,9 proc. w całości importu. Przypomnijmy jednak, że 5 grudnia 2022 r. wszedł w życie unijny zakaz importu rosyjskiej ropy drogą morską, a od 5 lutego 2023 r. wprowadzono embargo na produkty naftowe rafinowane, co miało wpływ na wyniki pierwszego i drugiego kwartału 2023 r.

W efekcie w drugim kwartale 2023 r. Rosja zajmowała dopiero 12. miejsce z udziałem na poziomie 2,7 proc., co oznacza spadek o 13,2 pkt. proc. (p.p.) w porównaniu z 2022 r.

Miejsce rosyjskich dostaw zajęły surowce z innych kierunków - z Norwegii (wzrost o +3,5 p.p. do 13,7 proc.), Kazachstanu (+3,2 p.p. do 10,2 proc.), Stanów Zjednoczonych (+2,1 p.p. do 13,6 proc.) i Arabii Saudyjskiej (+2,3 p.p. do 9,0 proc.). Także Libia stała się ważnym partnerem, na którego przypada 8,1 proc. importu ropy naftowej do UE.

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku naturalnego gazu ziemnego, gdzie udział Rosji spadł o 14,5 pkt. proc. do 13,8 proc. w całości importu UE, natomiast znacząco wzrosły udziały Algierii (+9,3 pkt. proc.) i Norwegii (+6,2 pkt. proc.). W drugim kwartale 2023 r. głównym dostawcą do UE była Norwegia z udziałem 44,3 proc. całkowitego importu do UE, a za nią plasowały się Wielka Brytania (17,8 proc.) i Algieria (16,5 proc.).

Jeśli chodzi o skroplony gaz ziemny LNG, zdecydowanie wiodącym dostawcą do UE w drugim kwartale 2023 r. pozostają Stany Zjednoczone z udziałem 46,4 proc. w całkowitym imporcie do UE, przed Rosją (12,4 proc.) i Katarem (10,9 proc.), Algierią (9,9 proc.) i Nigerią (5,1 proc.).

Wśród tych dostawców jedynie Algieria i Nigeria odnotowały wzrost udziału (odpowiednio +5,2 p.p. i +1,0 p.p.) w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. Z kolei udziały Stanów Zjednoczonych, Rosji i Kataru spadły odpowiednio o -2,7 pp. i -1,1 pp. Ważnymi dostawcami stały się Norwegia i Oman z udziałem odpowiednio 3,3 proc. i 2,9 proc..