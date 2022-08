Ropa minimalnie tańsza, wstrzymanie dostaw do trzech krajów ogranicza skalę spadków

Według wstępnych danych Amerykańskiego Instytutu Naftowego w minionym tygodniu, zakończonym 5 sierpnia, zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 2,2 miliona baryłek. Analitycy tymczasem spodziewali się spadku o 400 tysięcy baryłek. Ropa na giełdach zaczęła lekko spadać, jednak wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy południową nitką ropociągu Przyjaźń ograniczyło spadki.

Kilka minut po północy w środę ropa w kontraktach na dostawy natychmiastowe spadła o 6 centów do 96,25 dolara na baryłkę. Kontrakty terminowe na surowiec typu West Texas Intermediate /WTI/ spadły o 16 centów do 90,34 dolara za baryłkę.

Stało się tak za sprawą danych Amerykańskiego Instytutu Naftowego, który monitoruje rynek hurtowy paliw w Stanach Zjednoczonych. Według jego analiz w minionym tygodniu, zakończonym 5 sierpnia, zapasy ropy naftowej w kraju wzrosły niespodziewanie o 2,2 miliona baryłek, podczas gdy analitycy spodziewali się spadku o 400 tysięcy baryłek. I to pomimo trwania sezonu wakacyjnego i zwiększonego zapotrzebowania na paliwa na stacjach benzynowych.

Oficjalny komunikat agencji rządowej o stanie zapasów ropy naftowej zostanie przedstawiony dziś w godzinach popołudniowych czasu europejskiego.

Według ekspertów rynku paliw spadki notowań byłyby nieco większe, ale na ograniczeniu tego trendu zaważyła informacja o czasowym wstrzymaniu przesyłania ropy naftowej południową nitką ropociągu Przyjaźń do Węgier, Czech i na Słowację. Chociaż oficjalne komentarze mówią, że sytuacja w ciągu kilku dni powróci do normalności wydaje się, że problem ten będzie dłużej ciążył nad całym rynkiem ropy naftowej, szczególnie w Europie i przez to wpływał na poziom cen.