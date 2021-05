Ropa na giełdach paliw zyskuje

Ceny ropy na giełdach paliw mocniej rosną z powodu coraz liczniejszych sygnałów szybkiego wychodzenia Stanów Zjednoczonych z pandemii Covid-19. Optymizm z tym związany przeważa nad obawami większej podaży irańskiej ropy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 64,10 USD, wyżej o 0,82 proc.

Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 66,98 USD za baryłkę, niżej o 0,75 proc.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 166,7 mln ludzi na świecie, a ponad 3,45 mln zakażonych zmarło; wykonano około 1,65 mld szczepień.

Tymczasem w USA rozprzestrzenianie się koronawirusa uległo dalszemu spowolnieniu, a po raz pierwszy od czerwca 2020 w USA minął tydzień bez infekcji przekraczających 30.000.

Do tego wskaźniki śmiertelności z powodu Covid-19 spadają w krajach Europy, m.in. we Francji i Włoszech, co dobrze wróży - zdaniem analityków - ożywieniu popytu na ropę naftową i jej produkty.

"W Stanach Zjednoczonych i Europie jest dużo optymizmu związanego ze szczepieniami przeciwko Covid-19. Popyt na paliwa prawdopodobnie mocniej wzrośnie w przyszłym miesiącu w związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnych podróży" - mówi Kim Kwangrae, starszy analityk ds. rynków surowcowych w Samsung Futures.

"Rynek również obserwuje to, ile może napłynąć baryłek irańskiej ropy" - dodaje.

Inwestorzy śledzą kwestię możliwego ożywienia porozumienia nuklearnego z Iranem, co utorowałoby drogę do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na ten kraj i zwiększenia eksportu irańskiej ropy.

W połowie ub. tygodnia w Wiedniu odbyto czwartą rundę negocjacji na temat odnowienia umowy nuklearnej z Iranem z 2015 roku.

Umowa nuklearna z Iranem z 2015 r. zakładała, że Iran zmniejszy produkcję uranu, a światowe mocarstwa zdejmą ze strony irańskiej sankcje gospodarcze.

W 2018 r. prezydent USA Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia i nałożył na Iran sankcje gospodarcze. Prezydent USA Joe Biden chce teraz odnowienia umowy nuklearnej.

W czwartek prezydent Iranu Hassan Rouhani wskazał, że światowe mocarstwa zaakceptowały, aby sankcje na jego kraj zostały zniesione, ale konieczna jest dalsza praca nad określeniem dokładnych warunków porozumienia.

Na giełdzie NYMEX w N.Jorku ropa WTI zyskała podczas poprzedniej sesji 2,5 proc. Cały ubiegły tydzień WTI zakończyła jednak ze stratą w wysokości 2,7 proc.