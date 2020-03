Ropa na giełdzie w Nowym Jorku drożeje

Ropa drożeje na amerykańskiej giełdzie paliw po informacji, że w USA jest porozumienie w sprawie pakietu stymulującego gospodarkę - informują maklerzy.

Baryłka ropy WTI w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 24,77 USD, po zwyżce ceny o 3,17 proc.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 27,89 USD za baryłkę, wyżej o 2,73 proc.

Amerykańscy senatorzy i urzędnicy administracji osiągnęli porozumienie w sprawie ustawy o bodźcach ekonomicznych w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki - powiedział we wtorek w nocy czasu lokalnego przedstawiciel Białego Domu Eric Ueland.

- Mamy porozumienie - powiedział dziennikarzom Ueland po kilku dniach negocjacji w sprawie pakietu stymulacyjnego, który ma być wart 1,8 bln USD.

Z kolei w poniedziałek Rezerwa Federalna USA poinformowała, że uruchomi zakup nieograniczonej liczby obligacji w celu utrzymania niskich kosztów finansowania zewnętrznego i ustanowi programy zapewniające przepływy kredytowe do korporacji, a także do władz stanowych i lokalnych.

Fed zamierza dokonać zakupu obligacji rządowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS) "w kwotach potrzebnych do zapewnienia płynnego funkcjonowania rynku i skutecznego przekazywania polityki pieniężnej do szerszych warunków finansowych i gospodarki", a także zakupi komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.

Rezerwa Federalna będzie wspierać "przepływ kredytów do pracodawców, konsumentów i firm poprzez ustanowienie nowych programów, które łącznie zapewnią do 300 miliardów dolarów nowego finansowania". Zostanie on wsparty o 30 miliardów dolarów z Funduszu Stabilizacji Wymiany Skarbu Państwa.

- Na rynkach ropy jest jeszcze za wcześnie, aby ogłaszać, że osiągnęliśmy dno - ocenia sytuację Michael McCarthy, główny strateg ds. rynku w CMC Markets Asia Pacific.

Tymczasem nie widać szans, aby Rosja i Arabia Saudyjska wycofały się z wojny cenowej na rynku ropy - przypominają analitycy.

Znaczna część globalnej gospodarki została "zamknięta", aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale ani Arabia Saudyjska, ani Rosja nie wykazują żadnych oznak wycofywania się z pompowania większej ilości ropy na globalne rynki paliw, i zamierzają umocnić swoją pozycję w tym obszarze.

Analitycy Gunvor Group Ltd. szacują, że światowa nadpodaż ropy wynosi 14-15 mln baryłek dziennie.

Na zakończenie poprzedniej sesji ropa w USA zyskała 2,8 proc.