Ropa na rynkach we wtorek dalej taniała

Notowania ropy Brent z Morza Północnego we wtorek spadły o ponad 6 proc. do poziomu 100 dol. za baryłkę, natomiast notowania amerykańskiej ropy WTI spadły poniżej 100 dol. za baryłkę.

Ropa Brent we wtorek nadal taniała. W ciągu dnia jej notowania spadły poniżej 100 dol. za baryłkę do ok. 98 dol., ale potem lekko się odbiły i po południu za baryłkę trzeba było zapłacić lekko powyżej 100 dolarów.

W ciągu dnia taniała również (o ponad 6 proc.) amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI). Jej notowania spadły do 96,5 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. Po inwazji Rosji na Ukrainę, w kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.