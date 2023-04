Ropa na rynku tanieje we wtorek o niecały 1 proc.

Ropa Brent we wtorek tanieje na rynku o 0,6 proc., do niecałych 84,5 dol. za baryłkę. Cena amerykańskiej ropy WTI spadła o 0,2 proc., do nieco ponad 80 dol. za baryłkę.

We wtorek rano notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie wynosiły 85,30 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku 80,80 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.