Ropa naftowa idzie na rekord. Czy wystarczy nam surowca?

W 2023 roku globalny popyt na ropę naftową ma wzrosnąć do najwyższych poziomów w historii. Za popytem nie nadąża podaż. Świat potrzebuje paliwa.

Globalny popyt na ropę naftową ma wzrosnąć o 1,9 miliona baryłek dziennie (mb/d) w 2023 r. i osiągnąć rekordowy poziom 101,7 mb/d – prognozują analitycy Międzynarodowej Agencji Energii.

Prawie połowa tego wzrostu przypadnie na Chiny, które otwierają swoją gospodarkę po zniesieniu ograniczeń covidowych.

Prognozowany wzrost popytu zachęca do tworzenia zapasów surowca. Na rynek oddziałują też sankcje wobec Rosji, oszczędności, elektryfikacja transportu i zarządzanie ryzykiem dostaw.

Popyt na ropę wzrośnie w 2023 r. do historycznych poziomów

Wojna i popandemiczne odbicie gospodarcze już dawno przekreśliły scenariusze szybkiego odejścia świata od ropy naftowej. Światowa gospodarka wciąż napędzana jest tym surowcem i potrzebuje go coraz więcej.

Jak wynika z comiesięcznego raportu Międzynarodowej Agencji Energii, prezentującego prognozy związane z podażą i popytem na ropę naftową na świecie, rok 2023 będzie rekordowy pod względem zapotrzebowania na ten surowiec.

Według analityków MAE, w tym roku globalny popyt na ropę naftową wzrośnie o 1,9 mb/d w 2023 r. do rekordowego poziomu 101,7 mb/d, czyli najwyższego w historii.

Chiny i wysoka mobilność ludzi napędzą wzrosty

Siłą napędową tych wzrostów będą Chiny, które po miesiącach restrykcyjnych obostrzeń otwierają swoją gospodarkę. Eksperci MAE szacują, że mimo wciąż wielu znaków zapytania co do powrotu do normalnego funkcjonowania Państwa Środka, popyt generowany przez chińską gospodarkę może odpowiadać za prawie połowę globalnego wzrostu zapotrzebowania na ropę.

Kolejnym źródłem wzrostu będzie wciąż rosnąca mobilność ludzi, którzy po pandemicznym uziemieniu wracają do lotniczych podróży. Rosnący popyt na paliwo lotnicze również przyczyni się do wzrostu zapotrzebowania na ropę.

Analitycy wskazują jednocześnie na czynniki, które mogą ograniczać wzrost popytu w tym roku. Są to wzrost efektywności energetycznej i rosnąca sprzedaż pojazdów elektrycznych. Według szacunków MAE te czynniki mogą przyczynić się do ograniczenia popytu o blisko 900 tysięcy baryłek dziennie (kb/d). To dobre wiadomości, biorąc pod uwagę ograniczenia, jakie występują obecnie pod względem podaży na rynku ropy naftowej.

Czy wystarczy ropy, by zaspokoić rosnący apetyt na surowiec?

Analitycy MAE prognozują, że w 2023 r. wzrost podaży ropy na świecie spowolni do 1 mb/d po zeszłorocznym wzroście o 4,7 mb/d, który zawdzięczamy producentom ropy zrzeszonym w kartelu OPEC+.

Drugi rok z rzędu na rekord produkcji szykują się Stany Zjednoczone wraz z Kanadą, Brazylią i Gujaną. Jednak wpływ tych wzrostów na rynek będzie chłodzony przez prognozowany spadek o 870 kb/d w krajach OPEC+, głównie w Rosji.

Już w grudniu 2022 r. rosyjski eksport ropy spadł o 200 kb/d w porównaniu do poprzedniego miesiąca -do 7,8 mb/d. To efekt wejścia w życie embarga na ropę w UE i limitu cen G7.

MAE rozwiewa jednocześnie obawy o zdolności przerobowe światowych rafinerii. Ich aktywność w grudniu była stabilna, ponieważ odnotowany w USA spadek o 910 kb/d, wynikający z przestojów spowodowanych pogodą, został zrekompensowany przez wyższy poziom produkcji w Europie i Azji.

Po wzroście o 2,1 mb/d w 2022 r., przerób rafinerii ma wzrosnąć o 1,5 mb/d w 2023 r., do czego przyczyni się 2,2 mb/d dodanych mocy produkcyjnych, które mają wejść do pracy do końca 2023 r.

Świat uzbroił się w zapasy, ale one mogą nie wystarczyć na długo

Prognozowany wzrost popytu zachęca do tworzenia zapasów surowca. Taką tendencję obserwowano na rynku już od trzeciego kwartału 2022 r.

Jak wylicza MAE, w ostatnim kwartale 2022 r. podaż przewyższała popyt o ponad 1 mb/d pomimo cięcia celów produkcyjnych OPEC+ i zakłóceń w dostawach w USA spowodowanych zimowymi burzami. Dlatego też globalne zapasy ropy wzrosły w listopadzie o 79,1 mb m/m, osiągając najwyższy poziom od października 2021 roku. Duża część tej nadwyżki trafiła na rynki wschodzące, w tym do Chin, oraz na tankowce na morzu.

Eksperci MAE ostrzegają jednak, że te zgromadzone zapasy mogą szybko zostać wyczerpane, ponieważ zachodnie sankcje wpływają na rosyjski eksport. Rynki produktów, zwłaszcza oleju napędowego, są najbardziej narażone na ryzyko deficytów w momencie, gdy wzrost popytu wraca do normy.

W grudniu Rosja wyeksportowała rekordowe 1,2 mb/d oleju napędowego, z czego 60 proc. było przeznaczone do Unii Europejskiej. Jak widać, Europa budowała zapasy przed wejściem w życie embarga na rosyjskie produkty naftowe.

Wsparciem mogą tu być dostawy z nowych zakładów na Bliskim Wschodzie i z Chin. Chiński olej napędowy już dociera do Europy po tym, jak Pekin podniósł kwoty eksportowe pod koniec ubiegłego roku.

„Oszczędności w zużyciu ropy i zapasy rządowe sprawdziły się w zarządzaniu ryzykiem rynkowym podczas kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. W przyszłości bardziej niż kiedykolwiek kluczowe będzie przyspieszenie wzrostu wydajności produkcji, wspieranie wprowadzania pojazdów elektrycznych oraz ostrożne obchodzenie się z zapasami państwowymi” – podsumowują w swoim raporcie analitycy MAE.