Ropa naftowa przełamie barierę 100 dolarów za baryłkę. Kierowców czeka drożyzna

Notowania ropy naftowej mogą wzrosnąć do 100 dolarów za baryłkę w 2020 roku, ponieważ po pandemii zwiększy się liczba podróży, a troska o środowisko ograniczy inwestycje w nowe złoża - podaje Bank of America.

- Uważamy, że silne ożywienie globalnego popytu na ropę przebije wzrost podaży w ciągu najbliższych 18 miesięcy, powodując dalsze kurczenie zapasów i przygotowując grunt pod wyższe ceny ropy - poinformował Bank of America w notatce z 20 czerwca.



To najmocniejsza jak dotąd prognoza wśród głównych ośrodków analitycznych, która mówi o powrocie do trzycyfrowych cen ropy. Byłaby to pierwsza tego typu sytuacja od 2014 roku, kiedy wybuch północnoamerykańskiej ropy łupkowej doprowadził rynek do załamania, które w pełni nigdy się nie zakończyło.

Czytaj też: Zielona energia da zarobić inwestorom. Oto co może przynieść największy zysk



Bank spodziewa się silnego odbicia wzrostu konsumpcji w tym i następnym roku odpowiednio o 5,6 mln i 3,6 mln baryłek dziennie. Byłoby to najszybsze tempo od lat 70.



Jednocześnie Bank of America oczekuje, że nowe dostawy ropy pozostaną ograniczone. Akcjonariusze dużych spółek naftowych będą na nie wywierać presję m.in. na to, aby inwestowały w energię odnawialną.



W poniedziałek (21 czerwca) kontrakty terminowe na ropę Brent są na poziomie blisko 74 dol. za baryłkę.

Jak zareaguje OPEC