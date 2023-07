Ropa naftowa staniała, ale i tak mamy 5-tygodniowe podwyżki jej cen

W piątek ok. godz. 8.30 ropa typu Brent na giełdzie w Londynie staniała o 0,33 proc., do 83,96 dol. za baryłkę. Spadły również notowania ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,24 proc., do 79,90 dol. za baryłkę.

W czwartek po godz. 17 za baryłkę ropy Brent na giełdzie W Londynie płacono 83,85 dol., a ropy WTI na nowojorskiej giełdzie - 79,96 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku mogą zaliczyć kończący się tydzień już jako 5. z rzędu ze wzrostem - to najdłuższa seria tygodniowych zwyżek notowań surowca od ponad roku w reakcji na poprawę prognoz makroekonomicznych i oznak zacieśniania się sytuacji podażowej na rynkach ropy - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 79,81 dol., niżej o 0,35 proc., ale po zwyżce w tym tygodniu o ponad 3 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na IX wyceniana jest po 83,85 dol. za baryłkę, niżej o 0,46 proc.

Na rynkach dominują oceny, że amerykańska Rezerwa Federalna może już być blisko zakończenia serii podwyżek stóp procentowych.

- Ostatnie dane makroekonomiczne z USA, w tym odczyt PKB, sugerują, że mamy "odporność gospodarczą", co daje nadzieję na "miękkie lądowanie" w gospodarce USA i sugeruje znacznie lepsze perspektywy popytu na ropę na tamtym rynku - mówi Jun Rong Yeap, strateg rynku w IG Asia Pte.

- Pojawiają się też oznaki poprawy dynamiki warunków podażowych, co pomaga złagodzić "niedźwiedzie" nastroje na rynkach - dodaje.

Inwestorzy oczekują też mocniejszego wsparcia gospodarki Chin, co skutkowałoby wzrostem popytu na paliwa.