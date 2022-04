Ropa naftowa tanieje

W środę (13 kwietnia) rano ropa naftowa Brent tanieje o 0,14 proc., do 104,49 dol. za baryłkę. Spadają również notowania ropy WTI o 0,26 proc., do 100,34 dol. za baryłkę

We wtorek rano notowania ropy Brent rosły. Baryłka podrożała o ponad 2 proc., do przeszło 100 dol. Zwyżkowała także ropa WTI, do blisko 96,5 dol. za baryłkę. We wtorek po południu cena baryłki Brent wzrosła o 6,4 proc. do prawie 105 dol. Z kolei amerykańska ropa WTI podrożała o ponad 6,7 proc. do ponad 100 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dol. za baryłkę.