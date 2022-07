Ropa naftowa tanieje

We wtorek (26 lipca) wieczorem amerykańska ropa WTI tanieje o 1,5 proc. do 95 dolarów za baryłkę. Odmiana Brent zniżkuje o 0,7 proc. do 104 dolarów za baryłkę.

Na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku ropa West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień kosztuje 95 dolarów za baryłkę, po zniżce o 1,5 proc. Kontrakty październikowe są wyceniane na 93 dolary, o 1,3 proc. mniej.

Na giełdzie ICE w Londynie ropa Brent w dostawach na wrzesień kosztuje 104 dolary za baryłkę, po spadku o 0,7 proc. Za kontrakty październikowe płaci się 100 dolarów, o 0,6 proc. mniej.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.