Ropa naftowa z irackiego Kurdystanu znów płynie przez Turcję do unijnych odbiorców

Przedstawiciele rządu centralnego w Iraku i autonomicznego regionu Kurdystanu osiągnęli ostateczne porozumienie w sprawie szybkiego wznowienia eksportu ropy naftowej z północnej części kraju do Turcji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W związku z wydanym kilka dni temu przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) decyzją w sprawie zakazu bezpośredniego zakupu ropy naftowej od władz autonomicznego Kurdystanu z pominięciem rządu irackiego wstrzymany został eksport ropy naftowej naftociągiem do Turcji.

Irak, drugi co do wielkości eksporter ropy w ramach OPEC, złożył w 2014 roku wniosek o arbitraż przeciwko Turcji, po tym jak region kurdyjski wykluczył państwową firmę SOMO z pośrednictwa w handlu i zaczął samodzielnie podpisywać kontrakty eksportowe. Było to niezgodne z turecko-iracką umową międzyrządową. Postępowanie w tej sprawie oraz kolejne odwołania od decyzji arbitrażowych zajęło niemal 9 lat.

Wstrzymanie eksportu ropy z irackiego Kurdystanu oznaczało stratę 500 milionów dolarów

Codziennie ze złóż w rejonie Mosulu na północy Iraku wydobywanych jest 600 tysięcy baryłek ropy z czego niemal 500 tysięcy rurociągiem przez Turcję trafia do portu Ceyhan nad Morzem Śródziemnym i dalej jest eksportowana do odbiorców głównie w Unii Europejskiej.

Wstrzymanie przesyłu ropy oznaczało dzienne straty na poziomie około 40 milionów dolarów. Chcąc szybko rozwiązać spór kompetencyjny do negocjacji włączyli się iracki premier Mohammed Shia al-Sudani i premier regionu kurdyjskiego Masrour Barzani.

- Wstrzymanie eksportu ropy z tego regionu szkodzi dochodom Iraku - powiedział cytowany w komunikacie premier Iraku.

Uzgodniono natychmiastowe wznowienie eksportu i jednocześnie powołano zespół negocjacyjny, który będzie miał za zadanie wypracowanie ustawy szczegółowo określającej podział funduszy ze sprzedaży gazu ziemnego i ropy pomiędzy rząd centralny i Kurdów.

Rząd centralny Iraku i władze autonomicznego Kurdystanu porozumiały się w sprawie wznowienia eksportu ropy naftowej

To jest bardzo dobra wiadomość dla rynków światowych, bowiem dzienny brak 500 tysięcy baryłek ropy natychmiast wpłynął na podniesie cen. Dodatkowo zapowiedź ograniczenia wydobycia prze kraje zrzeszone w OPEC oraz OPEC+ spowodowało zahamowanie trendu spadkowego cen ropy.

W dzisiejszych notowaniach kontrakty ropy Brent, wydobywanej z złóż na Morzu Północnym, z terminem dostaw w maju były na poziomie 85 dolarów za baryłkę co oznacza wzrost o 0,7 procent. Ropa WTI (West Texas Intermediate) w dostawach na maj wyceniana była na nieco ponad 80 dolarów czyli o 0,8 procent więcej niż w miniony piątek.