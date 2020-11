Ropa najdroższa od marca

Notowania są na najwyższym poziomie od początku marca, kiedy Arabia Saudyjska rozpoczęła wojnę cenową z Rosją, która spowodowała załamanie cen ropy. Notowania ropy to swoisty barometr nadziei na szybkie odbicie gospodarcze. Czy to już powód do choćby umiarkowanego optymizmu?

Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1,13 dol., czyli 2,45 proc. – do 47,17 dol. za baryłkę.

W ciągu ostatniego miesiąca cena europejskiej ropy wzrosła o 10 proc. Od początku listopada ropa Brent podrożała o jedną piątą. – Notowania surowca pozostaną w przedziale 40-60 dolarów – uważa Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI.

Ropa naftowa jest najbardziej wrażliwym na zmiany koniunktury gospodarczej surowcem. Jej odbicie jest funkcją lepszych perspektyw dla gospodarki na świecie.

We wtorek na giełdzie w Londynie notowania ropy Brent wyraźnie zyskują. W szczycie, przed godz. 16 osiągnęły poziom 47,25 dolarów, czyli najwięcej od początku marca, zanim Arabia Saudyjska rozpoczęła wojnę cenową z Rosją, która spowodowała załamanie cen ropy. O 16:30 notowania przekroczyły poziom 47,6 dol.



Ropa WTI drożeje obecnie o 2,83 proc. do 44,28 dol.



Analitycy z biura pośrednictwa naftowego PVM w Londynie zwracają uwagę, że inwestorzy coraz częściej traktują perspektywę skutecznych szczepionek jako przełomową dla sektora energetycznego, chociaż ceny ropy nadal pozostają znacznie poniżej blisko 70 dolarów za baryłkę, które obserwowaliśmy przed pandemią.



- Walka z koronawirusem nasila się i z tygodnia na tydzień przynosi coraz większe sukcesy. Mamy coraz więcej jednoznacznych oznak, że rozwijające się pozytywne zaufanie będzie rosło. Poprawa spreadów Brent wynika również ze zdrowego popytu z Dalekiego Wschodu – komentuje Tamas Varga, analityk PVM Oil Associates.



Ceny ropy wzrosły również z powodu oczekiwań, że OPEC i sojusznicy, w tym Rosja, którzy spotykają się w przyszłym tygodniu, przedłużą okres ograniczenia produkcji, aby zrównoważyć słaby popyt w miesiącach zimowych.