Ropa po prawie 400 dolarów za baryłkę? To niestety możliwe

Analitycy JP Morgan wskazują, że jeśli amerykańskie i europejskie sankcje zmuszą Rosję do wprowadzenia cięcia wydobycia ropy naftowej o 5 mln baryłek dziennie, wówczas cena baryłki może sięgnąć aż 380 dolarów.

W opinii analityków amerykańskiego banku, Rosja - w ramach odwetu za unijne sankcje gospodarcze - może obniżyć dzienne wydobycie ropy naftowej nawet o 5 mln baryłek, a jej gospodarka tego nie odczuje.

Redukcja wydobycia odbiłaby się na ilości eksportowanego surowca, co znacząco dotknęłoby chociażby kraje Zachodnie. Analitycy wskazali, że efekt cięć dla dużej części świata będzie "niszczący".

W przypadku obniżki wydobycia o 3 mln baryłek dziennie cena ropy może dotrzeć do pułapu do 190 dolarów za baryłkę, a scenariusz zakładający cięcie o 5 mln baryłek dziennie może wywindować cenę czarnego złota nawet do 380 dolarów za baryłkę.

Ropa naftowa wyceniana jest obecnie na 108 dolarów za baryłkę. W pół roku surowiec podrożał o 45 proc.

