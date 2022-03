Ropa pozostaje droga, choć delikatnie potaniała

Cena ropy Brent na rynku w czwartek 3 marca, po godzinie 17-stej przekraczała lekko 113 dol. za baryłkę. W ciągu dnia Bent kosztował nawet 118,6 do. za baryłkę. Ropa West Texas Intermediate (WTI) kosztowała z kolei około 110 dol. za baryłkę.

Przez większość dnia cena baryłki ropy Bent kształtowała się w ok. 116 dol. za baryłkę. Jej notowania w czwartek ok. godz. 8 rano wystrzeliły w górę do blisko 120 dol.

Po godzinie 17 - stej cena ropy Bent kształtowała się w okolicach 113 dol. za baryłkę.

Podobnie w czwartek zachowywały się walory ropy West Texas Intermediate (WTI). Kontrakty rosły do ponad 116 dol. za baryłkę, żeby po godzinie 17 - stej spaść do 110 dol.