Ropa tanieje, a paliwa na stacjach nie. O co chodzi?

Ceny paliw na stacjach spadają, ale wolno, co powoduje, że wciąż są bardzo wysokie. Szczególnie niepokoją ceny oleju napędowego, który kosztuje 7,5 zł za litr. Dlaczego tak się dzieje, skoro w tym samym czasie ceny ropy naftowej wróciły do poziomu sprzed napaści Rosji na Ukrainę?

Ostatnio tzw. media społecznościowe obiegła grafika, której autor wskazuje, że cena baryłki ropy naftowej wróciła do poziomów sprzed wojny, natomiast cena oleju napędowego na stacjach paliw (w tym Orlenu) nie.

Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze ceny paliw ustalane są w oparciu o notowania gotowych produktów, a nie ceny baryłki ropy naftowej. Po drugie d etaliści akumulują zyski, żeby mogli przeczekać zapowiadaną na styczeń przyszłego roku podwyżkę podatku VAT po zniesieniu tarczy antyinflacyjnej.

O cenach paliw w najbliższych dniach decydować będą ministrowie ropy naftowej Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową OPEC.

Ceny paliw na stacjach wciąż utrzymują się na rekordowych poziomach, co martwi, zwłaszcza, że czeka nas likwidacja tarczy antyinflacyjnej i podwyżka stawki VAT do 23 proc. Padają pytania, dlaczego przy dystrybutorach płacimy tak dużo w sytuacji, gdy ceny ropy na światowych rynkach wróciły do poziomów z lutego 2022 roku, czyli z okresu jeszcze sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i nałożenia embarga na import ropy naftowej z Rosji.

Rynek ropy naftowej po kilku miesiącach zawirowań powrócił do poziomów z początku tego roku

23 lutego tego roku baryłka ropy Brent wyceniana była na rynkach światowych na 84,25 dolara. Dla porównania, po wybuchu wojny 27 lutego cena skoczyła do 118,16 dolarów. Najwyższe, szczytowe notowania padły w pierwszych dniach czerwca, gdy za baryłkę trzeba było płacić ponad 123 dolary za baryłkę.

Patrząc na obecne notowania można powiedzieć, że rynek światowy po 9 miesiącach powrócił do poziomów sprzed konfliktu wojskowego. Ropa naftowa typu Brent kosztuje około 86,60 dolara z dostawą na styczeń 2023 roku, a amerykańska mieszanka ropy z Teksasu WTI wyceniana jest na około 79 dolarów za baryłkę.

Przed kilkoma dniami te ceny były niższe o co najmniej 5-6 dolarów. Jednak w miarę zbliżania się wprowadzenia unijnego embarga na dostawy ropy naftowej z Rosji drogą morską, co stanie się 5 grudnia, klienci wykazują się większą nerwowością i są skłonni kupować surowiec o wyższej cenie.

Dzień wcześniej, czyli 4 grudnia w Wiedniu dojdzie do spotkania przedstawicieli państw OPEC oraz grupy zrzeszonej w nieformalnej organizacji OPEC+. To właśnie tam zapadać będą kluczowe decyzje dotyczące poziomu wydobycia ropy naftowej w najbliższych dwóch miesiącach i możliwych cięciach produkcji. Wiele państw producentów uważa, że nie można dopuścić do tego, aby na rynkach światowych ceny spadły poniżej 75 dolarów za baryłkę.

To są uwarunkowania o charakterze globalnym, które jednak mają bezpośredni wpływ na ceny, jakie są na naszych stacjach paliw. Dlatego tankujący klienci stawiają dziś podstawowe pytanie, dlaczego przy cenie baryłki, która jest na zbliżonym poziomie do tej z połowy lutego 2022 roku, czyli sprzed wojny, mamy wyższe ceny na stacjach paliw. Odnosi to się szczególnie do oleju napędowego.

W Europie brakuje oleju napędowego, dlatego jego ceny są na tak wysokim poziomie

Na polskich stacjach paliw widać spadek cen, ale bardzo powolny. "W ciągu ostatniego tygodnia o 5 groszy potaniały benzyna Pb95 oraz olej napędowy, za których litr płaci się średnio 6,54 i 7,74 zł/l. Dwugroszowa korekta w dół dotyczy też ceny autogazu, która wynosi aktualnie 2,97 zł/l" - wyliczają analitycy e-petrol.pl w swoim cotygodniowym komentarzu, zwracając uwagę, że tworzy to pole do zwiększania marż operatorów stacji, uzyskiwanych ze sprzedaży paliw, zwłaszcza że tanieje ropa naftowa i na rynku hurtowym również trwa przecena.

Jeszcze kilka tygodni temu detaliści podnosili publicznie sprawę bardzo niskich marż detalicznych na sprzedawane paliwa. Wydaje się, że teraz to się zmieniło i uzyskiwane są dużo wyższe zyski.

Ceny paliw w hurcie dla klientów Orlenu wynoszą 5645 złotych za metr sześcienny i 6890 złotych za metr sześcienny oleju napędowego. Według wyliczeń BM Reflex na stacji paliw marża detaliczna na litrze oleju napędowego wynosi około 95 groszy, akcyza 7 groszy, podatek VAT 57 groszy, a opłata paliwowa 33 grosze. Odnosi się to do obniżonej stawki VAT-u, która po wprowadzeniu rządowej tarczy antykryzysowej została obniżona z 23 procent do 8 procent.

Podstawowe pytanie jest dziś takie, czy w styczniu 2023 roku będziemy za diesla płacić ponad 8 złotych

Wielu analityków uważa, że detaliści korzystają na chwilowym spadku cen hurtowych i akumulują zyski, żeby przetrwać grudzień i przygotować się do powrotu podwyższonych stawek VAT. Gdyby przyjąć za odnośnik obecny poziom cen to podwyżka podatku powinna doprowadzić do zwyżki cen o około złotówkę, czyli na stacjach benzynowych pojawi się na wyświetlaczach z przodu napawająca lękiem kierowców cyfra 8.

Rząd szuka rozwiązania, które osłabi wzrost cen i możliwy jest tu scenariusz, w którym główny rozdający na polskim rynku detalicznym, kontrolowany przez państwo Orlen, skorzysta z wyższego zarobku teraz, aby ograniczyć marżę do minimum w styczniu. Pamiętać trzeba, jaki ruch został wykonany w okresie wakacji. Na orlenowskich stacjach paliw wprowadzono wówczas kilkudziesięciogroszowe obniżki. Odpowiedzią innych sieci oraz niezależnych właścicieli stacji benzynowych były identyczne ruchy. Chociaż nie można mówić o monopolistycznej pozycji Orlenu, to jednak przez wielkość swojej sieci to on wyznacza standardy obsługi, jakości paliw, a także ceny.

Ceny ropy i ceny paliw rządzą się swoimi, zupełnie innymi prawami

Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczyny wysokich cen paliw, zwłaszcza oleju napędowego, warto też spojrzeć na rynek paliwowy nieco szerzej.

- Od ponad roku na rynku europejskim, a powiedziałbym szerzej światowym brakuje diesla. Popyt jest generowany przez transport oraz energetykę, która olej napędowy wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Problemy z gazem spowodowały, że brakuje oleju napędowego i dlatego są takie ceny. Warto pamiętać, że rynek ropy naftowej i paliw, a zwłaszcza wspomnianego diesla są kompletnie odmienne. Mówiąc w skrócie ropa jest dostępna, diesel nie. Te braki skutkują wysoką ceną. Pamiętać przy tym trzeba, że około 30 procent oleju napędowego sprzedawanego w naszym kraju musimy importować. Jego cena jest wyznaczana na europejskim rynku - mówi w rozmowie z WNP.PL główny ekonomista Orlenu dr. Adam Czyżewski

Podkreśla to także Orlen, który konsekwentnie tłumaczy różnicę między rynkiem ropy a rynkiem paliw.

- Ceny paliw w Europie ustalane są w oparciu o notowania paliw gotowych na giełdzie ARA, a nie o notowania ropy naftowej. Od wybuchu wojny na Ukrainie notowania z uwzględnieniem kursu dolara wzrosły dla diesla o blisko 40 procent co znajduje odzwierciedlenie w cenach paliw - tłumaczy Orlen.

Drożeje wszystko, rosną też koszty prowadzenia stacji paliw

Na koniec, szukając winnych utrzymujących się wysokich cen paliw na stacjach w operatorach rynku detalicznego, trzeba pamiętać, że im również rosną koszty działalności. Pragnący zachować anonimowość pracownicy stacji wskazują na ogromne podwyżki cen energii, które dotknęły wszystkich. Dodatkowo klienci kupują mniej artykułów poza paliwem i dochody automatycznie spadają. Klienci rzadziej korzystają też z myjni samochodowych. To trzeba jakoś zrekompensować, czyli obniżki cen paliw nie mogą być tak duże, jak można by się spodziewać.

Do wysokich cen benzyny i oleju napędowego trzeba się powoli przyzwyczajać. Oczekiwania, że będziemy mieli poziom 5,50 złotych za Pb95 i około 6 złotych są chyba trudne do spełnienia. Jednak dobrze byłoby, gdyby klienci nie byli zwodzeni opowieściami o gestach wobec kierowców, tylko wiedzieli, dlaczego muszą tyle płacić za paliwo i czy są szanse na potencjalne obniżki.