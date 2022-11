Ropa tanieje kolejną sesję - rosną obawy o popyt na paliwa

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują kolejną sesję. Na rynkach rosną obawy, związane z popytem na paliwa, który nie poprawia się - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 84,98 USD, niżej o 0,71 proc., po zniżce w środę o 1,5 proc.

Brent na ICE w dostawach na I 2023 wyceniana jest po 92,52 USD za baryłkę, niżej o 0,37 proc.

Ropa na giełdach tanieje po obniżeniu prognoz popytu przez OPEC

Na rynkach osłabły obawy inwestorów związane ze wzrostem napięcia geopolitycznego w Europie po uderzeniu rakiety na terytorium Polski, blisko granicy z Ukrainą. Ze wstępnej oceny polskich organów wynika, że przyczyną wybuchu w Przewodowie była ukraińska rakieta obrony powietrznej.

Tymczasem władze w Chinach zmagają się z rosnąca liczbą nowych zachorowań na koronawirusa, a główne chińskie miasta walczą z opanowaniem epidemii Covid-19.

W środę w Chinach odnotowano ponad 23 tys. nowych zakażeń, najwięcej od kwietnia tego roku, a dane o nowych przypadkach Covid-19 zaczynają się zbliżać do rekordowych poziomów.

W takiej sytuacji trudno będzie zrezygnować z obostrzeń covidowych w ramach utrzymywanej strategii "Zero tolerancji dla Covid".

Poprawa popytu na paliwa pozostaje więc w takiej sytuacji niepewna, a to nie sprzyja wzrostom cen ropy naftowej.

Tymczasem analitycy JPMorgan Chase & Co. prognozują dla gospodarki USA "łagodną" recesję w przyszłym roku ze względu na podwyższanie przez Fed stóp procentowych. Może to "kosztować" USA utratę pracy przez ponad 1 milion amerykańskich pracowników.

JPMorgan ocenia, że Fed podwyższy stopy procentowe o 50 pb. w XII 2022 i o 25 pb. na każdym z dwóch pierwszych posiedzeń banku w 2023 r.

"Spodziewamy się też spowolnienia zagregowanego popytu, który ostatecznie doprowadzi do osłabienia sytuacji na amerykańskim rynku pracy i przewidujemy, że do połowy 2024 r. możemy stracić w USA ponad milion miejsc pracy" - piszą w raporcie stratedzy JPMorgan Chase & Co.