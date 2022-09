Ropa w poniedziałek po południu drożała

W poniedziałek po południu ropa naftowa Brent drożała o blisko 1 proc., do ok. 87 dol. za baryłkę. Drożała także amerykańska ropa WTI, która kosztowała blisko 80 dol. za baryłkę.

W poniedziałek po południu cena ropy Brent wzrosła o 0,95 proc., do 86,97 dol. za baryłkę. Ropa WTI była droższa o 1,22 proc., a cena baryłki osiągnęła 79,70 dol.

W poniedziałek po godz. 8 rano Brent na giełdzie w Londynie taniała do ok. 85 dol. za baryłkę. W ciągu dnia jej cena wahała się najpierw spadając poniżej 85 dol., by potem drożeć do ponad 87 dol. Podobnie zachowywała się cena ropy WTI. Rano baryłka WTI kosztowała ok. 78 dol. W ciągu sesji jej cena spadła poniżej 77,5 dol., by następnie zdrożeć do ponad 80 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

