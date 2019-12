Ropa w USA drożeje - jej zapasy spadły, a sytuacja z Iraku bez wpływu na notowania

Ceny ropy w USA rosną i są blisko najwyższego poziomu od ponad 3 miesięcy, bo mocniej od oczekiwań spadły jej amerykańskie zapasy. Zamieszki w Iraku na razie nie destabilizują sytuacji na rynkach paliw - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 61,81 USD, po zwyżce ceny o 0,15 proc.

Ropa Brent w dostawach na luty na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 68,38 USD za baryłkę, wyżej o 0,32 proc.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 5,474 mln baryłek, czyli o 1,2 proc. do 441,36 mln baryłek - poinformował w piątek amerykański Departament Energii(DoE).

Analitycy spodziewali się ich spadku, ale ponad 3 razy mniejszego.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, zmalały o 152 tys. baryłek, czyli o 0,1 proc. do 124,94 mln baryłek - podał DoE.

Wzrosły za to zapasy benzyny - o 1,96 mln baryłek, czyli o 0,8 proc. do 239,26 mln baryłek.

Na rynki ropy na razie nie mają wpływu informacje z Iraku.

W niedzielę resort ds. ropy naftowej Iraku podał, że zamknięcie w sobotę przez demonstrantów pola naftowego Nasirija na południu Iraku nie wpłynie na iracki eksport i produkcję ropy naftowej.



W oświadczeniu napisano, że Irak wykorzysta dodatkowe wydobycie surowca z pól naftowych w Basrze na wyrównanie strat wynikających z akcji demonstrantów, którzy w sobotę włamali się na pole naftowe Nasirija i zmusili pracowników do odłączenia prądu, zamykając do odwołania pole, gdzie produkuje się 90 tys. baryłek ropy dziennie.

Trwające od początku października zamieszki to największe protesty w Iraku od upadku reżimu Saddama Husajna w 2003 roku. Uczestnicy protestują przeciwko brakowi miejsc pracy i nieregularnym dostawom prądu oraz wody pitnej. Wzywają też do obalenia rządu, uciekając się przy tym do strajków, blokad dróg, portów i instalacji naftowych oraz do akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego.



Sobotni incydent jest pierwszym podczas tych protestów przypadkiem wyłączenia z użytku całego pola naftowego. Wcześniej demonstranci blokowali wejścia do rafinerii i portów.

Podczas poprzedniej sesji ropa w USA zdrożała o 4 centy, a od początku grudnia zyskała ok. 12 proc.

Od początku 2019 r. surowiec na NYMEX zyskał ponad 35 proc. Będzie to najlepszy rok dla notowań ropy od 2016.