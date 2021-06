Ropa w USA traci po sygnałach z Fed

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają w reakcji na sygnały amerykańskiej Rezerwy Federalnej o kierowaniu się w stronę zacieśniania polityki monetarnej - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 71,94 USD, niżej o 0,29 proc.

Ropa Brent w dostawach na sierpień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 74,15 USD za baryłkę, niżej o 0,32 proc.

W środę Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc.

Z prognoz Fed wynika, że 7 członków Komitetu spodziewa się podwyżki stóp proc. w 2022 r., a 13 na 18 członków FOMC oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r.

Fed wskazał w komunikacie, że dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

Prezes Fed Jerome Powell wskazał, że będzie mógł powiedzieć więcej o czasie redukcji programu skupu aktywów, gdy zobaczy więcej danych. Dodał, że w nadchodzącym czasie inflacja pozostanie wysoka.

Po tych komentarzach wzrósł kurs amerykańskiego dolara, a to spowodowało, że towary wyceniane w USD, w tym ropa naftowa, stały się mniej atrakcyjne dla inwestorów dysponujących innymi walutami.

Tymczasem zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 7,35 mln baryłek, czyli o 1,6 proc. do 466,6 mln baryłek - podał amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 1,95 mln baryłek, czyli o 0,8 proc. do 243 mln baryłek, a rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,02 mln baryłek, czyli o 0,7 proc. do 136,2 mln baryłek - podał DoE.

Analitycy wskazują, że rynki ropy nadal wykazują oznaki siły, bo pandemia Covid-19 zaczyna ustępować.

"Początkowo myśleliśmy, że ceny ropy dojdą do 70 USD za baryłkę, ale teraz wygląda na to, że w III kw. jest możliwe już 80 USD za baryłkę" - mówi Suvro Sarkar, analityk rynków energii w DBS Bank Ltd.

"Potencjalne działania Fed prawdopodobnie mocniej wpłyną na inne surowce niż ropa" - uważa Sarkar.

Ceny ropy poszybowały w tym roku w górę, a WTI osiągnęła na początku tego tygodnia najwyższe notowania od 2018 r., bo wprowadzanie szczepionek przeciwko koronawirusowi toruje drogę do znoszenia ograniczeń wprowadzonych w wielu krajach w czasie walki z pandemią.