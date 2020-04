Ropa wciąż tanieje

Ropa na amerykańskiej giełdzie paliw jest wyceniana poniżej 20 USD za baryłkę. Surowiec może zaliczyć już drugi z kolei tydzień ze zniżką notowań. Na rynkach przeważają opinie, że spadek popytu na ropę na świecie jest tak duży, iż ograniczenie dostaw ropy z krajów OPEC+ nie zmieni tej sytuacji - podają maklerzy.

Baryłka ropy WTI w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 19,62 USD, po zniżce ceny o 1,21 proc.

Ropa Brent w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 28,28 USD za baryłkę, wyżej o 1,62 proc.

Inwestorzy nie wierzą w skuteczność działań podejmowanych przez producentów ropy na świecie po tym, jak w niedzielę kraje OPEC i grupa innych dostawców ropy, skupionych w tzw. grupie OPEC+, osiągnęły porozumienie w sprawie zmniejszenia światowego wydobycia ropy o 10 mln b/d.

Zawarte w weekend porozumienie miało na celu zrównoważenie światowych rynków ropy w czasie najmocniejszego od 30 lat spadku popytu na paliwa.

Tymczasem producenci ropy z OPEC podali w czwartek w prognozie, że popyt na surowiec z kartelu spadnie do najniższego poziomu od 30 lat z powodu zamrożenia globalnej gospodarki w czasie pandemii koronawirusa.

Kartel szacuje, że w II kw. na rynku będzie zapotrzebowanie na jedynie 20 mln b/d ropy z OPEC. Tak małej produkcji ropy w OPEC nie było od początku 1989 r.

Z kolei w opublikowanym w czwartek komunikacie Arabia Saudyjska i Rosja podały, że będą uważnie monitorować sytuację na rynku ropy i są gotowe do podjęcia dalszych działań wraz z krajami sojuszu OPEC+ i innymi dostawcami ropy, jeśli takie działania okażą się konieczne.

Wcześniej Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) oceniła, że spadek globalnego popytu na ropę w 2020 r. wyniesie rekordowe 9,3 mln b/d.

W kwietniu popyt na ropę na świecie może spaść o 1/3 - do najniższego poziomu od 1995 r., a to oznacza, że 2020 przeszedłby do historii jako najgorszy rok w historii rynków ropy.

Na zakończenie poprzedniej sesji ropa WTI w N.Jorku kosztowała bez zmian 19,87 USD za baryłkę, najniżej od 2002 r.

W tym tygodniu WTI staniała o 13 proc.