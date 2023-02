Ropa we wtorek po południu drożała

We wtorek po południu cena baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie zwyżkowała o blisko 1,5 proc. proc., do ponad 82 dol. Drożała także amerykańska ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o blisko 2 proc., do ponad 75,5 dol. za baryłkę.

Ropa Brent drożała po godz. 17.10 o 1,47 proc., do 82,18 dol. za baryłkę. Ropa WTI zwyżkowała natomiast o 1,98 proc., do 75,58 dol. za baryłkę.

We wtorek rano ropa Brent była wyceniana na ponad 82 dol. z kolei WTI kosztowała 75,3 dol.

W dniu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.