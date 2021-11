Ropa WTI na stabilnym poziomie; OPEC+ ostrzega o możliwej nadwyżce surowca na rynkach

Amerykańska ropa WTI jest w czwartek podczas handlu w Azji na stabilnym poziomie. Po ogłoszeniu decyzji o uwolnieniu ropy ze strategicznych rezerw w USA i innych krajach, sojusz OPEC+ ostrzega - to działanie może zwiększyć nadwyżkę na rynkach paliw spodziewaną na początku przyszłego roku - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń kosztuje 78,45 USD, wyżej o 0,06 proc.

Brent na ICE w Londynie w dostawach na styczeń jest wyceniana po 82,43 USD za baryłkę, wyżej o 0,22 proc.

We wtorek prezydent USA Joe Biden poinformował, że udostępni 50 mln baryłek ropy naftowej z rezerwy strategicznej (SPR) w ramach porozumienia z szeregiem innych krajów, w tym Chinami i Indiami.

Biały Dom poinformował o sięgnięciu po 50 mln z 600 mln baryłek ropy z rezerwy strategicznej USA (SPR).

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o uwolnieniu ropy z SPR sojusz OPEC+ ostrzegał, że takie działanie nie ma uzasadnienia w obecnych warunkach rynkowych.

Kraje OPEC+ mają spotkać się 1-2 grudnia, aby rozważyć, czy zwiększą dostawy ropy w styczniu 2022 roku o 400 tys. baryłek dziennie.

Już teraz niektórzy delegaci na to spotkanie mówią, że uwolnienie ropy z rezerw w kilku krajach może spowodować, że OPEC+ powstrzyma się przed zwiększeniem podaży swojej ropy w pierwszym miesiącu nowego roku.



Organ doradczy OPEC+ szacuje, że nadwyżka ropy na rynkach w styczniu i lutym 2022 r. wzrośnie o 1,1 mln baryłek dziennie i wyniesie odpowiednio: 2,3 mln i 3,7 mln, jeśli w ramach skoordynowanego działania kilku krajów na rynek trafi 66 mln baryłek ropy.

Analitycy na razie mają "mieszane" prognozy co do tego, co zrobi OPEC+.

Citigroup Inc. ocenia, że kraje sojuszu jednak pozostaną przy swoich dotychczasowych planach zwiększania podaży ropy o 400 tys, baryłek co miesiąc.

Z kolei stratedzy z Bank of Australia & New Zealand Group. spodziewają się, że OPEC+ wstrzyma się w styczniu z podwyżką dostaw.

"Spodziewam się, że do najbliższego spotkania OPEC+ ceny ropy będą się poruszać w wąskim przedziale" - mówi Suvro Sarkar, analityk ds. rynków energii w DBS Bank Ltd.

"Plan skoordynowanego uwolnienia ropy z rezerw okazał się mniej niepokojący, niż oceniano i zasadniczo nie zmieni obrazu podaży i popytu" - dodaje.