Kazachstan rozpoczął transport ropy na eksport do Niemiec – poinformował 23 lutego Szyngis Iliasow, dyrektor w KTO – kazachskim operatorze rurociągowym.

Szyngis Iliasow przypomniał, że zgodnie z harmonogramem dostaw ropy zatwierdzonym przez Ministerstwo Energetyki Kazachstanu, spółka przetransportuje w lutym rurociągiem Przyjaźń 20 tys. ton ropy.

Pierwotnie transport miał mieć miejsce już w styczniu. Jednak ze względów proceduralnych opóźnił się.

W grudniu 2022 roku KazTransOil wysłał roczny wniosek o transport 1,2 miliona ton kazachskiej ropy w 2023 roku systemem głównych rurociągów naftowych Transneft w kierunku zachodnim.

Europejscy gracze, w związku z planami zmniejszenia zależności od rosyjskiej ropy, zwrócili się do Kazachstanu z prośbami o dostawy surowców. Rosja zatwierdziła wniosek Kazachstanu o transport ropy głównym ropociągiem Przyjaźń do Niemiec. W pierwszym kwartale KazTransOil planował tranzyt 300 tys. ton kazachskiej ropy do Niemiec.

Środkowoazjatycka republika planuje wyeksportować do Niemiec 1,5 mln ton ropy w 2023 roku i może zwiększyć wolumen do 7 mln ton.

Szef narodowego koncernu naftowo-gazowego KazMunaiGas Magzum Mirzagalijew wyjaśnił, że kazachska ropa trafi do rafinerii w mieście Schwedt, która była własnością Rosnieftu, ale we wrześniu 2022 roku została przekazana pod kontrolę niemieckiej Sieci Federalnej.

Wydajność rafinerii w Schwedt wynosi 11,6 mln ton produktów naftowych rocznie. Od etapu projektowania elektrownia była historycznie związana z ropociągiem Przyjaźń i rosyjskimi polami naftowymi.