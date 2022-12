Ropa z Rosji jest coraz tańsza, ale to nie musi być koniec zysków Putina

Notowania rosyjskiej ropy zanurkowały. Cena baryłki Urals spadła o jedną czwartą w ciągu tygodnia. Eksperci są jednak ostrożni – wciąż nie można mówić o jednoznacznym pogrążeniu naftowych zysków Kremla.

- Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić sytuację i prognozować, co się będzie działo z ceną rosyjskiej ropy. Przypomnę, że zamówione przed 5 grudnia transporty tankowcami wciąż są nierozładowane. Państwa dostały na to czas do 19 stycznia - mówi Urszula Cieślak, analityk firmy Reflex.

Embargo i limit cenowy maja ograniczyć zarobki Rosji

Embargo na sprowadzanie do Unii Europejskiej drogą morską rosyjskiej ropy weszło w życie 5 grudnia. Choć w naszym regionie rosyjska ropa kojarzy się przede wszystkim z ropociągiem "Przyjaźń", to w skali całego kontynentu transport morski odpowiadał za niemal 90 proc. importu surowca z Rosji. Kolejnym elementem unijnych sankcji jest zakaz importu produktów rafinacji ropy naftowej, który wejdzie w życie 5 lutego 2023 r.

Od 5 grudnia obowiązuje także ustalony przez Unię Europejską, państwa G7 oraz Australię limit ceny na ten surowiec, który wynosi 60 dol. za baryłkę. Główną siłą tego narzędzia jest zakaz dostarczania usług m.in. ubezpieczeniowych i finansowych w przypadku transportu ropy rosyjskiej kupionej drożej niż wynosi limit. Jego skuteczność opiera się na tym, że, jak wskazuje amerykański Departament Skarbu, ok. 90 proc. globalnego rynku ubezpieczeń transportu morskiego jest kontrolowanych przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w państwach grupy G7.

- Nie wydaje się, by ustanowiony przez państwa UE pułap cenowy przyczynił się do osiągnięcia kluczowego celu, jakim jest obniżenie dochodów Rosji ze sprzedaży ropy - oceniał w dniu wejścia w życie limitu Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, wskazując, że limit już w dniu wprowadzenia był "wyższy od cen rosyjskiej ropy Urals sprzedawanej w europejskich portach".

- Co więcej, według analiz branżowych eksport naftowy rosyjskich firm pozostaje rentowny nawet przy cenie surowca oscylującej w przedziale od 25 do 30 dol. - dodał ekspert.

