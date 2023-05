Ropa z Rosji omija sankcje za sprawą potężnego pośrednika

Mimo sankcji eksport ropy naftowej z Rosji wzrósł w kwietniu do najwyższego poziomu od czasu inwazji na Ukrainę. Choć w Unii Europejskiej kurek jest zakręcony, to przeciek narasta. Głównie dzięki Indiom.

Przychody z eksportu rosyjskiej ropy naftowej wzrosły w kwietniu o 1,7 mld dol. do 15 mld dol. rok do roku - podała Międzynarodowa Agencja Energii.

Mimo tego wzrostu wpływy podatkowe Rosji z sektora ropy i gazu spadły o 64 proc. rok do roku.

Rynki Chin i Indii stanowią prawie 80 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Indie zarabiają krocie na reeksporcie. Unia Europejska obiecuje interwencję.

Międzynarodowa Agencja Energii podała, że rosyjski eksport wzrósł w ubiegłym miesiącu o 50 000 baryłek dziennie do 8,3 mln.

- Kraj ten nadal musi spełnić groźbę znacznego ograniczenia produkcji - czytamy w Daily Sabah.

- W rzeczywistości jednak Rosja może zwiększać wolumeny, aby zrekompensować utracone przychody - stwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) w swoim comiesięcznym raporcie na temat rynku ropy.

Przychody z eksportu rosyjskiej ropy naftowej wzrosły w kwietniu o 1,7 mld dol. do 15 mld dol. rok do roku. Liczba ta była jednak o 27 proc. niższa niż w tym samym miesiącu w 2022 roku. Agencja dodała, że wpływy podatkowe Rosji z sektora ropy i gazu spadły o 64 proc. rok do roku.

Państwa G7 i Australia ustanowiły limity cen na rosyjskie produkty naftowe i ropę naftową w porozumieniu z Unią Europejską, aby odciąć kluczowe źródło finansowania wojny na Ukrainie. UE nałożyła również embargo na eksport ropy naftowej z tego kraju. W odpowiedzi Rosja zagroziła odcięciem krajów i firm, które przestrzegają limitu cenowego.

Rosja nie ma żadnego kłopotu ze sprzedażą swojej ropy i produktów ropopochodnych po wprowadzeniu embarga przez Zachód

Rosja ogłosiła cięcie produkcji o 500 000 baryłek dziennie, podczas gdy jej sojusznicy w grupie producentów ropy OPEC +, w tym Arabia Saudyjska, również zgodzili się na zmniejszenie wydobycia.

MAE podała, że wydobycie ropy naftowej w Rosji utrzymywało się w kwietniu na "zasadniczo stałym" poziomie 9,6 miliona baryłek dziennie i że kraj ten musi zmniejszyć wydobycie o kolejne 300 000 baryłek dziennie w maju, aby dostosować się do nowych warunków.

- Wydaje się, że Rosja ma niewielkie problemy ze znalezieniem chętnych nabywców na swoją ropę naftową i produkty ropopochodne, często kosztem innych członków OPEC+ na dwupoziomowym rynku, który wyłonił się po wejściu w życie embarga - stwierdziła MAE.

Chiny wychodzą z ograniczeń covidowych i kupują coraz większe ilości rosyjskiej ropy

Agencja podała, że rynki Chin i Indii stanowią prawie 80 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Oczekuje się, że wyjście Chin z prawie trzyletnich ograniczeń związanych z COVID-19 również zwiększy światowy popyt na ropę w tym roku.

- MEA podniosła swoją prognozę o 2,2 mln baryłek dziennie do średnio 102 mln. Jest to o 200 000 baryłek dziennie wyższy rezultat wobec poprzedniej prognozy. Ożywienie popytu w Chinach nadal przewyższa oczekiwania, a w marcu kraj ten ustanowił rekord na poziomie 16 mln baryłek dziennie - czytamy w Daily Sabah.

Indie zarabiają na reeksporcie taniej rosyjskiej ropy, która trafia do Europy jako gotowy surowiec

- UE powinna rozprawić się z Indiami odsprzedającymi rosyjską ropę do Europy jako rafinowane paliwo, w tym olej napędowy - powiedział szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell w wywiadzie dla "Financial Times".

W 2022 roku dostęp do taniej rosyjskiej ropy naftowej zwiększył produkcję i zyski indyjskich rafinerii, umożliwiając im konkurencyjny eksport produktów rafinacji do Europy i przejęcie znaczącego udziału w rynku.

Borrell przed wywiadem z 16 maja oświadczył, że poruszy tę kwestię (reeksportu rosyjskiej ropy) z ministrem spraw zagranicznych Indii Subrahmanyamem Jaishankarem.

- Jeśli pochodzący z Indii olej napędowy lub benzyna wjeżdżają do Europy i są produkowane z rosyjskiej ropy naftowej, jest to z pewnością obejście sankcji i państwa członkowskie muszą podjąć środki zaradcze - oświadczył Borrell w wywiadzie dla Financial Times.