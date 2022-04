Ropa zakończyła tydzień z dużym wzrostem cen

Ceny ropy na giełdzie w Nowym Jorku wzrosły w tym tygodniu o niemal 9 proc. w czasie, gdy inwestorzy rozważali globalny deficyt dostaw surowca, potencjalny zakaz importu rosyjskiej ropy do UE i lockdowny w Chinach, w związku z epidemią Covid-19 - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zyskała w czwartek na NYMEX w Nowym Jorku 2,70 USD i kosztowała na zamknięciu sesji 106,95 USD.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na czerwiec zdrożała na zakończenie czwartkowej sesji o 2,92 USD do 111,70 USD za baryłkę.

Na rynkach ropy nie ma już handlu w związku ze świętami wielkanocnymi.

W piątek na rynkach ropy nie ma już handlu w związku ze świętami wielkanocnymi.

Tymczasem kraje Unii Europejskiej zmierzają w kierunku przyjęcia stopniowego zakazu importu rosyjskiej ropy, który ma dać niemieckiej i innym gospodarkom w regionie czas na przygotowanie alternatywnych dostaw tego surowca - podaje "The New York Times", powołując się na informacje unijnych urzędników i dyplomatów. Unijne embargo na rosyjską ropę ma zostać poddane dyskusji jednak dopiero po wyborach prezydenckich we Francji.

Wcześniej państwa UE wprowadziły zakaz importu węgla z Rosji, ale niektóre kraje członkowskie twierdzą, że UE musi zrobić znacznie więcej, aby ukarać Moskwę za okrucieństwa rosyjskich wobec ludności cywilnej na Ukranie.

Prezydent Rosji Władimir Putin w tym tygodniu "obiecał" kontynuować wojnę na Ukrainie i wskazał, że ofensywa Rosji na terytorium tego kraju przebiega "zgodnie z planem".

Putin podał też, że Rosja znajdzie nowych nabywców swojej ropy, gazu ziemnego i węgla zarówno w kraju jak i za granicą.

"Jeśli chodzi o rosyjską ropę, gaz i węgiel, to będziemy w stanie zwiększyć ich krajowe zużycie, stymulować większe przetwarzanie surowców i zwiększyć dostawy do innych części świata" - zapewnił rosyjski przywódca.

Na rynkach ropy w ciągu ostatnich kilku tygodni panują burzliwe nastroje, zwłaszcza po rozpoczęciu działań zbrojnych Rosji 24 lutego na Ukrainie, które poważnie wpłynęło na ceny surowców.

Kraje Zachodu - USA i ich sojusznicy - aby ratować gospodarki przed bardzo wysokimi cenami energii uwolniły ropę ze swoich strategicznych rezerw.

"Rządowa interwencja energetyczna, unikanie zakupów rosyjskiej ropy naftowej i nieregularne zakupy na rynkach paliw w ostatnich tygodniach - wszystko to zmieniło krótkoterminową ścieżkę na giełdach ropy" - ocenia analityk RBC Capital Markets Mike Tran.

"Można się spodziewać, że handel ropą będzie niestabilny w najbliższym czasie, ponieważ rynek będzie +trawił+ pojawienie się wielu milionów baryłek ropy uwolnionej ze strategicznycn rezerw" - dodaje.